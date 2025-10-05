Bianna Candelario lleva su colección Terra-Fall Winter 2025 en RD Fashion Week

El desfile consolidó a Bianna Candelario como una de las voces emergentes más sólidas de la moda dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

La diseñadora dominicana Bianna Candelario participó en la recién celebrada República Dominicana Fashion Week 2025 con la presentación de su colección Terra – Fall Winter 2025, una propuesta que rindió tributo a la naturaleza en toda su majestuosidad, resaltando la fuerza de sus texturas y la profundidad de sus colores.

La colección integró tonos tierra, verdes hoja, marrones intensos y acentos en off-white, que evocaron el espíritu de la temporada. Entre piezas estampadas, cortes modernos y acabados impecables, Candelario reafirmó su sello característico: un minimalismo sofisticado que se mueve con naturalidad de lo urbano a lo elegante.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/05/fashion-5199c616.jpg En la muestra resaltan los tonos tierra. (FUENTE EXTERNA)

La puesta en escena fue en el marco del RDFW, dejando en evidencia la visión de su creadora de moda sostenible, auténtica y profundamente conectada con la identidad cultural y natural del Caribe.

“Terra es más que moda; es una declaración de principios. Quise reflejar la fuerza y la serenidad que solo la naturaleza puede transmitir, llevándola al vestir contemporáneo con piezas que celebran lo orgánico, lo puro y lo esencial”, expresó la diseñadora tras recibir un cálido aplauso del público.

El desfile consolidó a Bianna Candelario como una de las voces emergentes más sólidas de la moda dominicana, capaz de conjugar estilo, conciencia y autenticidad en cada una de sus propuestas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/05/fashion-ec020d30.jpg Una apuesta a vestir actual. (FUENTE EXTERNA)

Con más de una década construyendo su marca y la reciente apertura de su boutique en Santo Domingo, la diseñadora reafirma su camino hacia la internacionalización, llevando su visión estética a nuevos escenarios.

Sobre Bianna Candelario

Bianna Candelario es diseñadora de modas y empresaria dominicana, creadora de la firma Bianna Candelario Atelier y de la boutique homónima en Santo Domingo.

Reconocida por su enfoque en líneas limpias, elegancia minimalista y confección de alta calidad, ha desarrollado propuestas tanto de moda femenina como masculina, además de incursiones en diseño para el hogar. A lo largo de su carrera ha vestido a destacadas figuras públicas, consolidándose como un referente de la moda dominicana contemporánea y con una proyección internacional en ascenso.