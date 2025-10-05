Bianna Candelario lleva su colección Terra-Fall Winter 2025 en RD Fashion Week
Integró tonos tierra, verdes hoja, marrones intensos y acentos en off-white
La diseñadora dominicana Bianna Candelario participó en la recién celebrada República Dominicana Fashion Week 2025 con la presentación de su colección Terra – Fall Winter 2025, una propuesta que rindió tributo a la naturaleza en toda su majestuosidad, resaltando la fuerza de sus texturas y la profundidad de sus colores.
La colección integró tonos tierra, verdes hoja, marrones intensos y acentos en off-white, que evocaron el espíritu de la temporada. Entre piezas estampadas, cortes modernos y acabados impecables, Candelario reafirmó su sello característico: un minimalismo sofisticado que se mueve con naturalidad de lo urbano a lo elegante.
La puesta en escena fue en el marco del RDFW, dejando en evidencia la visión de su creadora de moda sostenible, auténtica y profundamente conectada con la identidad cultural y natural del Caribe.
“Terra es más que moda; es una declaración de principios. Quise reflejar la fuerza y la serenidad que solo la naturaleza puede transmitir, llevándola al vestir contemporáneo con piezas que celebran lo orgánico, lo puro y lo esencial”, expresó la diseñadora tras recibir un cálido aplauso del público.
El desfile consolidó a Bianna Candelario como una de las voces emergentes más sólidas de la moda dominicana, capaz de conjugar estilo, conciencia y autenticidad en cada una de sus propuestas.
Con más de una década construyendo su marca y la reciente apertura de su boutique en Santo Domingo, la diseñadora reafirma su camino hacia la internacionalización, llevando su visión estética a nuevos escenarios.
Sobre Bianna Candelario
Bianna Candelario es diseñadora de modas y empresaria dominicana, creadora de la firma Bianna Candelario Atelier y de la boutique homónima en Santo Domingo.
Reconocida por su enfoque en líneas limpias, elegancia minimalista y confección de alta calidad, ha desarrollado propuestas tanto de moda femenina como masculina, además de incursiones en diseño para el hogar. A lo largo de su carrera ha vestido a destacadas figuras públicas, consolidándose como un referente de la moda dominicana contemporánea y con una proyección internacional en ascenso.