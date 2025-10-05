Caribe, la colección de Felipe de León presentada en el RD Fashion Week 2025

Las texturas y líneas de la colección Felipe de León están cuidadosamente trabajadas generaron un diálogo visual que combinaba elegancia con autenticidad tropical. ( FUENTE EXTERNA )

La colección "Caribe" del diseñador dominicano Felipe de León, transformó el RD Fashion Week (RDFW) en un auténtico viaje al corazón de la identidad caribeña. Cada look desplegó sobre la pasarela una narrativa de pasión, raíces y memoria, que conectó de inmediato con los asistentes.

Con 25 creaciones exclusivas, la propuesta exploró una paleta de verdes, beige y marrón que evocaba la naturaleza y la calidez de la región.

Las texturas y líneas cuidadosamente trabajadas generaron un diálogo visual que combinaba elegancia con autenticidad tropical. Cada pieza fue también un homenaje a Fausto Miranda, mentor y sastre de De León, cuya influencia marcó profundamente esta colección.

El espectáculo trascendió los diseños: la iluminación, la música y el estilismo de Starlin de Holma se unieron para construir una narrativa visual única.

Durante el desfile se apreció la fluidez y fuerza de las prendas, transformando la pasarela en un espacio de arte y experiencia sensorial, que dejó una impresión duradera en todos los presentes.

"Caribe es más que una colección; es mi regreso a la tierra que me vio crecer como diseñador, y cada look refleja mi historia, mis raíces y mi amor por la moda dominicana", comentó de León tras el desfile.

La presentación también puso de relieve el compromiso del diseñador con la cultura y la identidad caribeña, proyectando la moda como vehículo de expresión, orgullo y creatividad.

Despliegue de talento

La velada contó con la presencia de importantes representantes del sector y patrocinadores que hicieron posible este despliegue de talento:

Tecnomed Caribbean

El Platanal Restaurante

Bayamón Medical Plaza

Sandy Vizcaíno

Airbnb La Casita de Yack

, Restaurante Con Recao

Esmeralda Express Laundry

Con Caribe, Felipe de León reafirma su capacidad de conectar el diseño con la emoción, llevando la moda dominicana más allá de la pasarela y proyectándola hacia un público internacional, consolidándose como uno de los grandes referentes de la moda del Caribe.