×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
RDFW 2025
RDFW 2025

El RDFW 2025 visibiliza a las modelos de tallas Plus

Curvemodelsrd reafirmó compromiso con formación de nuevos talentos

    Expandir imagen
    El RDFW 2025 visibiliza a las modelos de tallas Plus
    Es la quinta vez que la agencia Curvemodels participa en el RDFW dentro del desfile Moda por la Inclusión. (FUENTE EXTERNA)

    La plataforma de exposición de nuevos talentos para modelos de tallas grandes es la única en el país el cual forma a las chicas más allá de los flashes y las tablas, ofreciendo educación integral para todas aquellas que quieran participar del mundo de la moda local.

    Olga Vergés, gestora de este proyecto, explica que decidió iniciar esta revolución "curvy´´ debido a que en el país no existía ninguna escuela de modelaje que trabajara con prospectos XL a mediado del 2020.

    ¿Cómo funciona?

    Expandir imagen
    Infografía
    Las modelos presentaron una diversidad de estilos. (FUENTE EXTERNA)

    De acuerdo con Vergés, Curve Models RD funciona en dos vertientes:

    • como escuela donde las jóvenes se forman en tres módulos durante un año.
    • Luego pasan a la agencia como talento.

    Dijo que es la quinta vez que la agencia participa en el República Dominicana Fashion Week dentro del desfile Moda por la Inclusión agradeciendo a los organizadores por la oportunidad de formar parte de la iniciativa y de fomentar los derechos igualitarios en las personas.

    Exhortó a las mujeres con curvas formar parte de esta experiencia y confiar en sí mismas para seguir sus sueños.

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.