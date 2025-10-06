El RDFW 2025 visibiliza a las modelos de tallas Plus
Curvemodelsrd reafirmó compromiso con formación de nuevos talentos
La plataforma de exposición de nuevos talentos para modelos de tallas grandes es la única en el país el cual forma a las chicas más allá de los flashes y las tablas, ofreciendo educación integral para todas aquellas que quieran participar del mundo de la moda local.
Olga Vergés, gestora de este proyecto, explica que decidió iniciar esta revolución "curvy´´ debido a que en el país no existía ninguna escuela de modelaje que trabajara con prospectos XL a mediado del 2020.
¿Cómo funciona?
De acuerdo con Vergés, Curve Models RD funciona en dos vertientes:
- como escuela donde las jóvenes se forman en tres módulos durante un año.
- Luego pasan a la agencia como talento.
Dijo que es la quinta vez que la agencia participa en el República Dominicana Fashion Week dentro del desfile Moda por la Inclusión agradeciendo a los organizadores por la oportunidad de formar parte de la iniciativa y de fomentar los derechos igualitarios en las personas.
Exhortó a las mujeres con curvas formar parte de esta experiencia y confiar en sí mismas para seguir sus sueños.