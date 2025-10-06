El RDFW 2025 visibiliza a las modelos de tallas Plus

Es la quinta vez que la agencia Curvemodels participa en el RDFW dentro del desfile Moda por la Inclusión. ( FUENTE EXTERNA )

La plataforma de exposición de nuevos talentos para modelos de tallas grandes es la única en el país el cual forma a las chicas más allá de los flashes y las tablas, ofreciendo educación integral para todas aquellas que quieran participar del mundo de la moda local.

Olga Vergés, gestora de este proyecto, explica que decidió iniciar esta revolución "curvy´´ debido a que en el país no existía ninguna escuela de modelaje que trabajara con prospectos XL a mediado del 2020.

¿Cómo funciona?

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/07/whatsapp-image-2025-10-06-at-73256-pm-e8978cf9.jpeg Las modelos presentaron una diversidad de estilos. (FUENTE EXTERNA)

De acuerdo con Vergés, Curve Models RD funciona en dos vertientes:

como escuela donde las jóvenes se forman en tres módulos durante un año.

Luego pasan a la agencia como talento.

Dijo que es la quinta vez que la agencia participa en el República Dominicana Fashion Week dentro del desfile Moda por la Inclusión agradeciendo a los organizadores por la oportunidad de formar parte de la iniciativa y de fomentar los derechos igualitarios en las personas.

Exhortó a las mujeres con curvas formar parte de esta experiencia y confiar en sí mismas para seguir sus sueños.