Cindy Martínez debuta en RD Fashion Week con su firma de joyería CIMA

La diseñadora Cindy Martínez hizo su debut en RD Fashion Week con su marca CIMA by Cindy Martínez, presentando la colección de joyería artesanal titulada "Latido ancestral".

La propuesta rindió homenaje a la feminidad, la memoria ancestral y la diversidad cultural del Caribe.

Durante el desfile, se presentaron 20 piezas únicas (19 femeninas y una masculina) que llamaron la atención tanto por su diseño como por el simbolismo que las acompaña.

Collares, anillos, chokers, brazaletes y piezas esculturales como un pectoral, un brasier de cuerno y un corsé artesanal formaron parte de la colección.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/08/cima-2-984c43ec.jpg

"Latido ancestral" conecta influencias taíno, africanas y europeas mediante el uso de materiales autóctonos como cuerno de res, ámbar, larimar, perlas, ojo de tigre, jade verde y blanco, lluvia de oro, lluvia de plata y nácar.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/08/cima-3-2ed61104.jpg

Todas las joyas fueron elaboradas a mano, combinando técnicas tradicionales con diseño contemporáneo.

"Este debut no es solo un sueño cumplido, es un manifiesto de lo que somos como cultura: fuerza, resistencia y elegancia", comentó Cindy Martínez al cierre del desfile.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/08/cima-6-92e92478.jpg

Con esta colección, Martínez no solo presenta su visión creativa, sino también una forma de reivindicar la identidad cultural a través del diseño artesanal.

Las piezas de la colección "Latido ancestral" están disponibles en catálogo digital a través de las plataformas oficiales de la marca, @cimabycm.

