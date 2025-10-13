Victoria´s Secret Fashion Show 2025: el regreso de las supermodelos y el poder latino de Karol G

El Victoria´s Secret Fashion Show regresa este 15 de octubre a Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

La espera terminó. El Victoria´s Secret Fashion Show 2025 ya tiene fecha, sede y protagonistas confirmados, y todo indica que será uno de los eventos más mediáticos, comentados y espectaculares de la temporada.

El próximo 15 de octubre, la mítica pasarela volverá a brillar en Nueva York, en una noche que marcará no solo el regreso de su formato tradicional, sino también una nueva era para la marca.

Después de una pausa prolongada desde 2019 y un tímido regreso en 2024 con una propuesta más experimental, este año Victoria´s Secret apuesta por un renacimiento con propósito.

Un nuevo ángel al mando

La gran mente creativa detrás de esta reinvención es Adam Selman, el nuevo vicepresidente senior y director creativo ejecutivo de Victoria´s Secret.

Reconocido por sus diseños atrevidos y por vestir a iconos como Rihanna y Katy Perry, Selman llega con una misión clara: no revivir el pasado, sino rediseñar el futuro del espectáculo más glamuroso del planeta.

"El show será una oda al empoderamiento, a la autenticidad y a la belleza en todas sus formas", ha comentado Selman en entrevistas recientes. Y si algo ha dejado claro, es que este no será un simple regreso: será un manifiesto visual.

Modelos y artistas invitados

En pasarela, la mezcla de generaciones será uno de los grandes atractivos del show. Entre las modelos confirmadas están Adriana Lima y Lily Aldridge, leyendas vivas del universo Victoria´s Secret, junto a nuevos rostros que ya están dando de qué hablar como Anok Yai, Joan Smalls, Yumi Nu y Alex Consani.

Pero no solo de alas vive el espectáculo. La música, como siempre, tendrá un rol protagónico, y este año el line-up es tan ecléctico como poderoso: la reina del hip hop Missy Elliott, el pop emocional de Madison Beer, el ritmo contagioso de Karol G y la energía imparable del fenómeno global del K-pop, TWICE.

Cómo y dónde verlo

El Victoria´s Secret Fashion Show 2025 se celebrará la noche del 15 al 16 de octubre, a partir de las 19:00 (hora del Este de EE. UU.), y podrá verse en directo en los canales oficiales de la marca en Instagram, TikTok y YouTube.

