Las modelos dominicanas que han brillado en el Victoria´s Secret Fashion Show

Omahyra Matos, Arlenis Sosa y Dilone son las modelos dominicanas que han desfilado en el Victoria´s Secret Fashion Show. ( FUENTE EXTERNA )

El Victoria´s Secret Fashion Show regresa este miércoles a Nueva York, reafirmando su estatus como uno de los eventos más emblemáticos de la moda y el espectáculo.

Luces, música, artistas internacionales y la sensualidad elegante de la marca se combinan para dar forma a un show que trasciende fronteras, en el que el talento dominicano ha dicho presente.

A continuación, repasamos a las modelos criollas que han hecho historia en la pasarela de Victoria´s Secret, abriendo camino en una industria que, poco a poco, se ha vuelto más diversa y representativa.

1. Omahyra Mota

Cuando hablamos de representación dominicana en el universo Victoria´s Secret, Omahyra Mota merece el primer aplauso. Con su estilo andrógino y actitud punk que rompió moldes a principios de los 2000, Mota fue la primera dominicana registrada en desfilar para el show, debutando en 2001.

Con solo 17 años en aquel momento, Omahyra tuvo dos salidas durante el desfile, dejando claro que la sensualidad puede tener muchas formas y que lo alternativo también tiene espacio en una marca global.

Su participación marcó un antes y un después: abrió la puerta para que otras dominicanas soñaran y llegaran a esa misma pasarela.

2. Arlenis Sosa

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/15/arlenis-sosa-victoria-fc8282ca.jpg

Arlenis Sosa es, sin duda, el rostro dominicano más reconocible en la industria de la moda internacional.

Desde que apareció en la escena global en 2008, su elegancia natural y sonrisa desbordante la han convertido en musa de diseñadores, marcas y editoriales. Ese mismo año, debutó en el Victoria´s Secret Fashion Show, participando en un segmento del desfile.

Aunque solo caminó una vez en el show, es la dominicana que más ha trabajado con Victoria´s Secret en campañas gráficas, editoriales y comerciales. Su impacto va más allá de la pasarela, consolidándose como una figura duradera dentro del universo de la marca.

3. Dilone

Nacida en Nueva York pero de raíces dominicanas, Dilone se destaca como la modelo de ascendencia dominicana que más veces ha desfilado para Victoria´s Secret, participando en dos ediciones consecutivas del show, en 2016 y 2017.

Además, Dilone tiene el honor de haber cerrado un segmento completo del show, un reconocimiento reservado para modelos de alto impacto.

Desfilar para Victoria´s Secret ha sido, durante años, uno de los mayores reconocimientos dentro del modelaje comercial. Más allá del glamour, representa visibilidad global, contratos importantes y, muchas veces, un cambio radical en la carrera de una modelo.

¿Se sumará pronto una nueva dominicana a esta lista?

Te puede interesar Victoria´s Secret Fashion Show 2025: el regreso de las supermodelos y el poder latino de Karol G