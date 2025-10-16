Marina Moioli y Luna Yohannan, las modelos dominicanas en el Victoria´s Secret Fashion Show 2025

Marina Moioli y Luna Yohannan se suman a lista de modelos dominicanas que han tenido el honor de caminar en el Victoria's Secret Fashion Show. ( FUENTE EXTERNA )

Marina Moioli y Luna Yohannan están escribiendo sus nombres en la historia de la moda al convertirse en las únicas modelos dominicanas en el esperado regreso del Victoria´s Secret Fashion Show.

Marina y Luna se unen al exclusivo grupo de modelos dominicanas que han tenido el privilegio de desfilar en uno de los escenarios más emblemáticos de la moda global. Ambas siguen los pasos de pioneras como Omahyra Mota, Arlenis Sosa y Dilone, las únicas tres dominicanas que, hasta ahora, habían marcado presencia en el legendario show.

Marina, de ascendencia dominicana e italiana, se destaca por su estilo sofisticado y una trayectoria que ya la ha llevado a brillar en pasarelas europeas e internacionales.

En una entrevista con la revista ¡Hola! USA, la modelo compartió detalles sobre sus rituales previos al show.

Entre risas, confesó que, antes de pisar la pasarela, le gusta ponerse en mood con música de artistas latinos como Bad Bunny o Romeo Santos. Su canción favorita antes del desfile: "Propuesta indecente", del rey de la bachata.

"Sé que no es una canción para caminar strong (´fuerte´), pero me encanta", comentó entre carcajadas.

La joven modelo también rompió con estereotipos al admitir que le gusta la comida chatarra. "Me gusta comer pizza y pasta, y todo el mundo me pregunta: ´¿¿y las modelos comen eso??´, sí", dijo, reivindicando una imagen más relajada y realista de la belleza y el estilo de vida en el modelaje.

En el caso de Luna, su carrera ya incluye colaboraciones con reconocidas marcas de moda y editoriales internacionales. En septiembre pasado, Vogue destacó su talento en un artículo titulado "Conoce a Luna Yohannan, la modelo revelación de la temporada primavera 2026 que ilustra todos sus propios looks".

Orgullo dominicano en la pasarela más famosa

Antes de Marina y Luna, la pionera en el Victoria's Secret Fashion Show fue Omahyra Mota, quien en 2001 desfiló a los 17 años con dos apariciones memorables. Luego siguió Arlenis Sosa en 2008, y Dilone, quien cautivó en dos ediciones consecutivas (2016 y 2017).

Te puede interesar Las modelos dominicanas que han brillado en el Victoria´s Secret Fashion Show