Luis Domínguez vestirá a representante de Islas Turcas y Caicos en Miss Universo

El diseñador dominicano Luis Domínguez vestirá a la candidata de Islas Turcas y Caicos, Bereniece Dickenson. ( FUENTE EXTERNA )

Luis Domínguez regresa al concurso de belleza más famoso del mundo vistiendo a una de las favoritas: Bereniece Dickenson, quien representará a las Islas Turcas y Caicos en Miss Universo 2025.

El diseñador dominicano deslumbrará nuevamente a todos con sus diseños en la edición número 74 del concurso, que se celebrará en la ciudad de Bangkok, Tailandia, el próximo 21 de noviembre.

En esta ocasión, tendrá el honor de trabajar junto a la candidata Bereniece Dickenson, quien es hija de madre dominicana.

"Esta espigada diosa de ébano y Reina de Corazones, como la conocen en las Islas, es una de las grandes favoritas para alzarse con la corona universal, puesto que figura en absolutamente todas las listas de los grandes missólogos del mundo, quienes la posicionan como segura en el Top 10 y Top 5 de las finalistas", refiere el diseñador.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/17/luis-dominguez-otra-3-73d3295a.jpg

Detalles de los diseños

"Bereniece llevará un exuberante e impactante diseño para la noche preliminar, al igual que otros vestidos creados para ocasiones especiales durante el concurso, por artesanos de nuestro atelier de alta costura", añadió Domínguez.

El diseñador agradece inmensamente a la organización del concurso Miss Universe Turks and Caicos Islands representada por su directora, Gabriela Clesca, y a su estilista Ismael Martínez, por elegirlo, junto a un gran grupo de diseñadores, quienes también vestirán a la beldad turcocaiqueña.

En 2013, Domínguez tuvo la oportunidad de vestir a Yaritza Reyes, representante de República Dominicana en el Miss Universo, quien clasificó dentro de las 10 semifinalistas usando uno de sus diseños.

