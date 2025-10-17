Robert De Niro y Al Pacino celebran cinco décadas de amistad en la nueva campaña de Moncler

Robert De Niro y Al Pacino posan para la nueva campaña de la firma italiana Moncler. ( FUENTE EXTERNA )

La moda tiene el poder de contar historias, y esta temporada, Moncler ha apostado por una de las más entrañables de Hollywood: la de Robert De Niro y Al Pacino, dos leyendas vivas que, más allá de los focos y los premios, comparten más de 50 años de amistad genuina.

En su nueva campaña de invierno, "Warmer Together", la firma italiana de lujo rinde homenaje a ese lazo inquebrantable, en una producción visual que es pura emoción, elegancia y humanidad.

Bajo la lente íntima y poderosa del fotógrafo Platon, la campaña, estrenada el 15 de octubre, captura a los actores en escenas minimalistas pero cargadas de simbolismo: sentados frente a frente, caminando por un escenario vacío, tomados de la mano o simplemente sonriendo, envueltos en las icónicas chaquetas acolchadas de Moncler.

La elección de De Niro (82) y Pacino (85) no es solo un guiño a su peso cinematográfico. Es también una declaración de valores. En palabras de Remo Ruffini, CEO de Moncler:

"A través de su historia de amistad, ellos encarnan lo que nuestra marca representa: afecto, calidez y la creencia de que todos somos mejores juntos".

Moda con alma: lujo funcional y emocional

La campaña destaca piezas clave de la colección Otoño/Invierno 2025. Robert De Niro lleva la Maya 70, una reinterpretación del clásico modelo acolchado que celebra el legado técnico y estético de la marca, con un valor estimado de 2.530 dólares.

También figura la chaqueta Bretagne, una versión contemporánea con capucha que combina confort térmico y estilo envolvente sin perder ligereza.

Moncler, conocida por transformar la ropa de montaña en alta moda urbana, da un paso más al entrelazar sus prendas con historias personales y humanas. En esta colección, la calidez no se mide solo en grados, sino en conexiones emocionales.

Cine, amistad y estilo: una narrativa íntima

Los cortometrajes que acompañan la campaña sumergen al espectador en momentos de reflexión entre ambos actores.

"La calidez nunca se trató del exterior. Siempre se trató de lo que sucedía en el interior", reflexiona De Niro en uno de los clips. Pacino complementa: "La amistad es lo mejor que puedes tener. Hay una confianza innata y una comprensión de la vida".

El escenario escogido para rodar la campaña recrea el ambiente del Stella Adler Studio, la escuela de actuación donde ambos se conocieron en los años 60. Un gesto cargado de nostalgia y sentido: el punto de partida de su historia, convertido en el marco para celebrar su legado.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/17/robert-y-al-2-551c2b6a.jpg

Un mensaje que trasciende generaciones

A nivel sonoro, la campaña está envuelta por una poderosa reinterpretación de "Lean on Me" de Bill Withers, a cargo del rapero Tobe Nwigwe junto a su esposa Fat. Una elección perfecta para el mensaje central: apoyarse, confiar, permanecer unidos.

Con esta propuesta, Moncler no solo viste el invierno, sino que lo calienta emocionalmente, recordándonos que el lujo también puede ser sinónimo de cercanía, memoria y afecto.

