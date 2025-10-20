Agencia Néfer Models Management anuncia casting

Los requisitos para participar en el casting, incluyen una estatura mínima de 5'8", con una edad entre 14 y 25 años, y deben presentarse con ropa simple y neutra, zapatos bajitos y sin maquillaje. ( FUENTE EXTERNA )

La agencia Néfer Models Management, dirigida por la reconocida coach de modelos Nileny Dippton, anunció la realización de un casting internacional, para seleccionar nuevos talentos de la próxima temporada de modelaje internacional y trabajos nacionales con diseñadores reconocidos.

El casting, solo para chicas, se llevará a cabo el sábado 25 de octubre en las instalaciones de la agencia y del teatro Talassa, desde las 9:00 A.M. hasta las 3:00 P.M.

"Siempre nos hemos destacado por asegurar una preparación integral de las modelos. Buscamos perfiles exclusivos que trabajamos, arduamente, para que puedan pertenecer a importantes agencias internacionales", afirmó Dippton en una nota de prensa.

Los requisitos para participar en el casting, incluyen una estatura mínima de 5'8", con una edad entre 14 y 25 años, y deben presentarse con ropa simple y neutra, zapatos bajitos y sin maquillaje.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/21/whatsapp-image-2025-10-20-at-23564553c9683a-752f3dd7.jpg De estos casting salen nuevas modelos internacionales.

"La agencia Nefer siempre se ha destacado por abrir las puertas a jóvenes de escasos recursos económicos y por trabajar de manera mancomunada con padres y allegados, para garantizar transparencia en el proceso", afirmó la experta en el mundo del modelaje.

Modelos Néfer en importantes pasarelas

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/21/whatsapp-image-2025-10-20-at-2356454bdde5c8-fba744f1.jpg

En estos momentos, una significativa cantidad de modelos, formadas por la agencia, se encuentran participando en importantes pasarelas internacionales.

"La espectacular modelo dominicana Laura Reyes modela por décima vez con la marca Prada; en tanto, Valentina Castro, Elka Valdespino y Yuliana Pérez están trabajando para Valentino", informó Dippton.

De igual manera, Elody Francois y Lorenny Castillo debutaron en París para Miu Miu y Lowe, junto a Yuliana Pérez.

"Otras modelos Néfer que están demostrando su talento en estos momentos son Rosciel Suárez quien debutó con Sommer Oficial, Elisa Peña con Simmerman, Ross Sánchez para Diessel y Raysa de Jesús para Zankov", informó la respetada caza talentos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/21/whatsapp-image-2025-10-20-at-2356458e1584f0-76a4ec20.jpg

Asimismo, las prestigiosas marcas Carve, Balmain, Rabanne, Gabriela Hearts, Gianbatista Balli y Balenciaga han solicitado los servicios de espectaculares modelos Néfer.

Los interesados en obtener más información sobre el casting, pueden lograrlo a través del correo neferagency@hotmail.com, el teléfono (809) 605-9999 o las cuentas de Instagram @nefermodelsmanagement.