Los Latin American Fashion Awards regresan con su segunda edición en República Dominicana

Los premios se celebrarán del 6 al 9 de noviembre en Casa de Campo Resort & Villas

    Los Latin American Fashion Awards regresan con su segunda edición en República Dominicana
    Constanza Etro y Silvia Arguello, fundadoras de los Latin American Fashion Awards. (FUENTE EXTERNA)

    Del 6 al 9 de noviembre, Casa de Campo Resort & Villas, en La Romana, República Dominicana, se convertirá en el epicentro de la moda, el arte, la música y la cultura con la segunda edición de los Latin American Fashion Awards

    Durante cuatro días, diseñadores, creativos y referentes de la industria se reunirán para celebrar el talento latino y su influencia en el panorama global.

    Este año, el jurado internacional cuenta con nombres de peso en la moda mundial: Nina García, directora en jefe de ELLE US; Anna dello Russo, ícono de estilo; Steven Kolb, presidente del CFDA; Carlo Capasa, presidente de la Camera Nazionale della Moda Italiana; Karla Martínez de Salas, de Vogue México y Latinoamérica.

    Asimismo, Carlos Nazario, style director at large de Harper´s Bazaar; Carmen Busquets, empresaria y filántropa, Sara Sozzani Maino, de la Fondazione Sozzani; y Oskar Metsavaht, fundador de Osklen y Embajador de Buena Voluntad de la UNESCO para la Sostenibilidad, entre otros. 

    La presidenta del jurado será Donatella Versace, quien expresó su entusiasmo por apoyar a la nueva generación de talentos: "Siempre he defendido a la próxima generación de diseñadores... Me siento honrada de ser presidenta de los Latin American Fashion Awards".

    La cantante venezolana-estadounidense Elena Rose será la encargada de la presentación artística de esta edición, interpretando sus éxitos más conocidos, como "Orión" y "Me lo merezco", en el emblemático escenario de Altos de Chavón.

    Sobre los premios

    • Fundados por Constanza Cavalli Etro y Silvia Argüello, estos premios son considerados los "Oscar de la moda latina". 

    Su primera edición reunió participantes de más de 25 países y generó más de 3.3 mil millones de impresiones mediáticas, consolidando la presencia y relevancia de América Latina en la moda global. 

    Para esta segunda edición, el tema "Hot by Heritage" rendirá homenaje a la riqueza, resiliencia y poder de la cultura latinoamericana, celebrando a una generación de creativos que está redefiniendo la moda desde sus raíces.

