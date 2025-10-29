Así es la nueva colección de Karol G en colaboración con Diesel

Karol G lanzó una colección cápsula en colaboración con Diesel. ( FUENTE EXTERNA )

Karol G sigue imparable; ahora lleva su esencia al mundo de la moda. En colaboración con Diesel, una de las firmas italianas más disruptivas del momento, la cantante colombiana lanzó una colección cápsula que celebra el orgullo latino, la autenticidad y el poder de expresarse a través del estilo.

Codiseñada junto a Glenn Martens, director creativo de Diesel, la colección está inspirada directamente en las canciones y la energía del álbum Tropicoqueta.

Son nueve piezas únicas que reflejan la identidad y fuerza de Karol G, fusionando el espíritu tropical con el toque rebelde y urbano que caracteriza tanto a la artista como a la marca.

"LATINA FOREVA es más que una frase. Representa a Karol abrazando sus raíces, fuerza y energía con orgullo", señala la campaña oficial.

Las piezas

En la colección encontramos desde camisetas y partes de bikini por 85 euros, hasta una gorra color perla por 110 euros y unos shorts por 195 euros.

Entre las piezas estrella destaca un vestido polo de punto en tono naranja por 450 euros, perfecto para quienes quieren llevar el estilo de Karol con un toque sofisticado.

También sobresalen las gafas futuristas en tonos tropicales, una mezcla entre el mundo caribeño y el universo digital, disponibles por 180 euros.

Y para completar el look, nada como el bolso de hombro con estampado de loto, una joya que promete convertirse en objeto de deseo entre los fans de la firma italiana y de la artista.

La colección ya está disponible en la web oficial de Diesel. Una invitación a celebrar el universo Tropicoqueta por todo lo alto y a vestir con el mismo empoderamiento con el que Karol G conquista el mundo.

