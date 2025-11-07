El impactante look de Rosalía en su primera alfombra roja tras el lanzamiento de "LUX"
La artista española apareció en el Roig Arena con un estilismo que no pasó desapercibido
La moda y la música se fusionaron este viernes en Valencia con la llegada de Rosalía a la alfombra roja de LOS 40 Music Awards 2025, donde la artista catalana acaparó todas las miradas.
Coincidiendo con el estreno de su esperado cuarto álbum, LUX, la intérprete volvió a demostrar por qué es un ícono no solo de la música, sino también del estilo.
- La estrella apareció en el Roig Arena con un estilismo que no pasó desapercibido: un conjunto negro de Balenciaga compuesto por un crop top adornado con plumas y una falda de tiro bajo y voluminosa, una elección que mezcló dramatismo, sensualidad y elegancia a partes iguales.
Pero el verdadero protagonista del look fueron sus maxigafas de sol con brillantes, un accesorio XXL que reflejó su audacia y su dominio del lenguaje fashion.
"Hemos venido a celebrar", declaró Rosalía ante los medios, radiante y sonriente. "Me ha sorprendido mucho la respuesta de la gente; tenían muchas ganas y me ha hecho muchísima ilusión que hayan recibido el disco así".
Con su habitual energía y carisma, la cantante añadió que se sentía "muy contenta de estar aquí, de venir a cantar y con mucha ilusión", y confesó que era "un honor poder estrenar LUX en LOS 40 Music Awards".
Su aparición fue una declaración de intenciones: Rosalía continúa rompiendo moldes y redefiniendo la estética del pop global.
Con LUX, Rosalía no solo estrena nueva era musical, sino también una nueva etapa de estilo: poderosa, sofisticada y absolutamente inolvidable.