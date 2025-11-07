El impactante look de Rosalía en su primera alfombra roja tras el lanzamiento de "LUX"

Rosalía en la alfombra roja de LOS 40 Music Awards 2025, en Valencia. ( FUENTE EXTERNA )

La moda y la música se fusionaron este viernes en Valencia con la llegada de Rosalía a la alfombra roja de LOS 40 Music Awards 2025, donde la artista catalana acaparó todas las miradas.

Coincidiendo con el estreno de su esperado cuarto álbum, LUX, la intérprete volvió a demostrar por qué es un ícono no solo de la música, sino también del estilo.

La estrella apareció en el Roig Arena con un estilismo que no pasó desapercibido: un conjunto negro de Balenciaga compuesto por un crop top adornado con plumas y una falda de tiro bajo y voluminosa, una elección que mezcló dramatismo, sensualidad y elegancia a partes iguales.

Pero el verdadero protagonista del look fueron sus maxigafas de sol con brillantes, un accesorio XXL que reflejó su audacia y su dominio del lenguaje fashion.

"Hemos venido a celebrar", declaró Rosalía ante los medios, radiante y sonriente. "Me ha sorprendido mucho la respuesta de la gente; tenían muchas ganas y me ha hecho muchísima ilusión que hayan recibido el disco así".

Con su habitual energía y carisma, la cantante añadió que se sentía "muy contenta de estar aquí, de venir a cantar y con mucha ilusión", y confesó que era "un honor poder estrenar LUX en LOS 40 Music Awards".

Su aparición fue una declaración de intenciones: Rosalía continúa rompiendo moldes y redefiniendo la estética del pop global.

Con LUX, Rosalía no solo estrena nueva era musical, sino también una nueva etapa de estilo: poderosa, sofisticada y absolutamente inolvidable.

