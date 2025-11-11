Donatella Versace encabeza los Latin American Fashion Awards 2025 en una celebración de creatividad

Los Latin American Fashion Awards 2025 se celebraron en Casa de Campo. ( FUENTE EXTERNA )

Los Latin American Fashion Awards, fundados por Constanza Cavalli Etro y Silvia Argüello, y presididos por Donatella Versace, regresaron en su segunda edición con una inolvidable celebración bajo el tema “Hot by Heritage”, en La Romana.

La artista Raquel Paiewonsky transformó la instalación del muro fotográfico de la alfombra roja en un homenaje escultórico a la mujer, la maternidad y el origen mismo de la herencia cultural.

Su obra, compuesta por formas simbólicas de senos femeninos, se erigió como un poderoso recordatorio de que la creatividad, la identidad y la cultura nacen de las mujeres: las portadoras supremas de vida y legado.

“Esta segunda edición es una celebración de la unidad, la identidad y de las mujeres que dan vida a nuestro legado”, expresaron Silvia Argüello y Constanza Etro, cofundadoras de los Latin American Fashion Awards.

“Con Donatella Versace al frente de nuestro jurado, sentimos el poder de la hermandad global y la belleza de la solidaridad a través de la creatividad. Hot by Heritage fue nuestra manera de honrar el pasado mientras encendemos el futuro, demostrando que cuando nos unimos como comunidad, nuestra cultura no solo brilla… transforma el mundo”.

Conducida por la superestrella Becky G y el reconocido actor y productor Luis Gerardo Méndez, la ceremonia tuvo lugar en el Anfiteatro Altos de Chavón, en el complejo Casa de Campo Resort & Villas de República Dominicana.

Cargada de simbolismo y propósito, la noche reunió a las figuras más influyentes de la moda, el arte y la cultura para rendir homenaje a lo mejor del talento creativo latinoamericano.

Presentaciones artísticas

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/11/elena-rose-766ac51e.jpg La cantante Elena Rose durante su presentación. (FUENTE EXTERNA)

En honor a la feminidad como fuente de creación y herencia, la velada fue iluminada por dos actuaciones artísticas.

La superestrella brasileña Luísa Sonza abrió la noche con una energía feroz, mientras que la artista venezolana Elena Rose cerró la ceremonia con su voz luminosa y su gracia conmovedora. Juntas, encarnaron el espíritu de los premios: celebrar la fuerza, la belleza y el fuego creativo de las mujeres de toda América Latina.

Esta edición también marcó la presentación inaugural del Carmen Busquets Couture Prize, creado por la visionaria empresaria y filántropa Carmen Busquets con el objetivo de revitalizar y promover la artesanía de la alta costura en América Latina y el mundo.

El galardón, que incluye una subvención de $50,000 dólares y una mentoría personalizada, fue otorgado a Raúl López, diseñador detrás de LUAR, por su compromiso con la preservación de la excelencia artesanal dentro de un marco contemporáneo.

En uno de los momentos más destacados de la noche, Donatella Versace presentó el Premio al Diseñador del Año a Willy Chavarria, celebrando su contribución transformadora a la moda global y su habilidad para fusionar conciencia social con estilo atemporal.

Uno de los máximos honores, el Premio Icono de la Moda del Año, fue entregado al fenómeno cultural Maluma, en reconocimiento a su individualidad audaz y su influencia global que une la moda y la música en el escenario mundial.

Este tributo celebra la presencia vanguardista del artista colombiano, su devoción por la herencia latina y el legado que continúa construyendo como líder de la moda de nuestra época.

Nina García entregó el Premio a la Marca del Año a Agua by Agua Bendita, en reconocimiento a su narrativa basada en la herencia y la sostenibilidad.

Karla Martínez de Salas reconoció a Campillo como Diseñador Emergente del Año, destacando a la nueva generación de talento creativo de la región.

Otro momento poderoso se vivió cuando la supermodelo chilena Paloma Elsesser recibió el Premio a la Modelo del Año, entregado por la rapera dominicana Tokischa.

Reconocida por sus retratos íntimos y cinematográficos de íconos globales, Renell Medrano recibió el Premio a Fotógrafa de Moda del Año, presentado por Vivian Sotocorno.

Narradora visual aclamada por su generación, la obra de Medrano trasciende la fotografía de moda, reflejando el espíritu audaz e inquebrantable de los creativos latinos de hoy.

El jurado internacional, presidido por la legendaria diseñadora italiana e ícono de la moda Donatella Versace, incluyó a destacadas figuras del mundo de la moda: Steven Kolb (CEO, CFDA); Carlo Capasa (Presidente, Camera Nazionale della Moda Italiana); Nina García (Editora en Jefe, ELLE USA) y Karla Martínez de Salas (Head of Content, Vogue México y Latinoamérica).

Asimismo, Anna Dello Russo (periodista e ícono de la industria); Carlos Nazario (Estilista y Style Director at Large, Harper’s Bazaar); Imran Ahmed (Fundador, CEO y Editor en Jefe, Business of Fashion); Gabriela Hearst (Fundadora y Directora Creativa) y Kean Etro (Director Creativo y experto en sostenibilidad).

Completan la lista Sara Sozzani Maino (Directora Creativa, Fondazione Sozzani); Zelika García (Fundadora, ZONA MACO); Carmen Busquets (filántropa e inversionista); Vívian Sotocórno (Directora de Moda, Vogue Brasil) y Alessia Glaviano (Directora Global de Fotografía, Vogue).

Conoce a todos los ganadores

Icono de la Moda del Año: Maluma

del Año: Diseñador del Año: Willy Chavarria , Willy Chavarria

, Diseñador Emergente del Año : Campillo

: Marca del Año: Agua by Agua Bendita

Modelo del Año: Paloma Elsesser

Fotógrafo Emergente del Año: Silvana Trevale

Líder de Impacto en la Moda del Año: Helena Gualinga

Influencer de Moda del Año: Laura Tobón

Fotógrafo de Moda del Año: Renell Medrano

Proyecto Responsable del Año: The New Denim Project

Proyecto Artesanal del Año: J. Salinas

Fashion Film del Año: Laura Citarella

Marca de Accesorios del Año: Sauer

Estrella Local de República Dominicana del Año: Juanel Hernández

Artista de Cabello y Maquillaje del Año: Yadim Carranza

Estilista de Moda del Año: Maika Mano

Carmen Busquets Couture Prize: Raúl López

La noche culminó en Minitas Beach Club, donde los invitados disfrutaron de cócteles de Tequila Don Julio y bailaron hasta el amanecer.

Los Latin American Fashion Awards 2025 estarán disponibles exclusivamente en ViX, plataforma de streaming de TelevisaUnivision. A través de ViX, los espectadores en Estados Unidos, México y América Latina podrán vivir la energía, creatividad y orgullo cultural de la noche más importante de la moda latina.

