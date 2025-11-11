Gifinas celebra la esencia dominicana con "La Zona Collection"

Maritza Acevedo, creadora de la marca Gifinas, junto a las modelos. ( FUENTE EXTERNA )

La marca de accesorios Gifinas, nacida en España pero con raíces profundamente dominicanas, presentó su nueva colección cápsula "La Zona", una propuesta inspirada en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y joya histórica de las Américas.

El lanzamiento fue todo menos convencional. En lugar de un desfile tradicional, los invitados vivieron una exposición viviente, donde modelos se desplazaban entre el público en una puesta en escena tipo flash mood.

Moda, arte, historia y patrimonio se entrelazaron para ofrecer una experiencia inmersiva que contó una historia dominicana con alma universal.

Una colección que rinde tributo a la historia

Concebida como la primera colección completa de pañuelos inspirada íntegramente en la Ciudad Colonial, "La Zona" es mucho más que una línea de accesorios: es una declaración de identidad y un homenaje a la memoria colectiva.

En cada diseño se rinde tributo a los monumentos más emblemáticos del casco histórico: la Catedral Primada de América, el Palacio Consistorial, la Fortaleza Ozama, el Museo de las Casas Reales, el Panteón de la Patria, la Casa de Tostado y las Ruinas del Hospital San Nicolás de Bari, entre otros tesoros arquitectónicos.

La colección también incorpora la icónica muñeca sin rostro, símbolo de la cultura popular dominicana, reinterpretada como un elemento gráfico que refuerza el mensaje de identidad y pertenencia.

De Santo Domingo al mundo: moda con propósito

El espíritu de esta propuesta se resume en una frase que todos los dominicanos reconocen: "¡Vamos pa´ la Zona!". Más que una expresión, es un llamado emocional que evoca encuentros, orgullo y raíces compartidas.

Gifinas la convierte ahora en un concepto de moda: pañuelos que se transforman en símbolos culturales portables, capaces de viajar por el mundo llevando consigo el alma de la dominicanidad.

Detrás de esta visión está Maritza Acevedo, diseñadora dominicana formada entre República Dominicana y España, quien ha hecho de Gifinas una marca que fusiona tradición e innovación.

A través de sus colecciones, Acevedo busca conectar la herencia cultural del país con una mirada contemporánea del diseño.

Con "La Zona Collection", reafirma su propósito: llevar la esencia de la República Dominicana al mundo, con arte, historia y emoción en cada pieza.



