"El diablo viste a la moda 2": Miranda y Andy se reencuentran en el primer tráiler oficial

Meryl Streep y Anne Hathaway en el primer tráiler de "El diablo viste a la moda 2". ( FUENTE EXTERNA )

Miranda Priestly ha vuelto. La imponente editora en jefe de Runway, interpretada por Meryl Streep, regresa a la pantalla con una nueva batalla por mantener su trono en un mundo de la moda radicalmente transformado.

Tras casi dos décadas de espera, 20th Century Studios ha revelado este miércoles el primer adelanto oficial de la esperada secuela de El diablo viste a la moda (2006), que llegará a los cines en mayo de 2026.

Con un breve clip de 52 segundos, este primer vistazo deja claro que la esencia de la original se mantiene intacta.

El lujo, la tensión y el sarcasmo de las oficinas de Runway están de vuelta, y con ellos, una de las dinámicas más icónicas del cine moderno: la relación entre Miranda Priestly y su exasistente Andy Sachs, interpretada por Anne Hathaway.

La escena, acompañada por el famoso tema "Vogue" de Madonna, abre con la figura inconfundible de Miranda Priestly, caminando con paso firme y sus característicos tacones rojos, como una diosa de la moda que nunca pierde su poder.

El reencuentro con Andy Sachs se da de forma sutil: en el momento en que Andy entra al ascensor donde Miranda ya espera, la editora le lanza su famosa frase: "Ya era hora". Andy responde con una sonrisa y unas gafas de sol negras que sellan el cierre de las puertas del ascensor.

La trama

¿Qué ha sido de Andy Sachs en todo este tiempo? Aunque el adelanto no revela demasiados detalles sobre la trama, se sabe que la película abordará cómo Miranda Priestly se enfrenta a los nuevos desafíos de una industria que ya no es lo que era, marcada por el avance de las nuevas tecnologías y el declive del periodismo impreso.

Según Variety, la historia girará en torno a Miranda, quien deberá luchar por mantenerse relevante frente a su antigua asistente Emily Charlton, quien ahora es una ejecutiva de alto nivel en un gigante conglomerado de lujo que maneja poderosos contratos publicitarios.

"Miranda se enfrenta a una batalla profesional en la que el prestigio ya no basta para sobrevivir", resume el medio.

El regreso del elenco original es, por supuesto, uno de los grandes atractivos de la secuela. Meryl Streep regresa como la temida editora, Anne Hathaway como la ahora más madura Andy, y Emily Blunt retoma su papel como la ambiciosa Emily Charlton.

Además, Stanley Tucci regresa en su papel de Nigel, el sofisticado y sarcástico director de arte de Runway, mientras que Tracie Thoms y Tibor Feldman también repetirán sus papeles como Lily e Irv, respectivamente.

A ellos se suman nuevos rostros: Kenneth Branagh será el esposo de Miranda Priestly, un personaje que promete añadir una nueva capa de complejidad a la vida personal de la editora.

Por otro lado, Simone Ashley también se une al reparto en un papel aún no revelado, generando especulaciones sobre su posible relación con el competitivo mundo de la moda o incluso con los personajes principales.