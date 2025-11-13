×
Miss Universo
Miss Universo

Giannina Azar revela los detalles del vestido que lucirá Miss RD en la gala de Miss Universo 2025

Se trata de un vestido de alta costura confeccionado completamente a mano, con más de 89,000 cristales de Swarovski

    Expandir imagen
    Giannina Azar revela los detalles del vestido que lucirá Miss RD en la gala de Miss Universo 2025
    La diseñadora dominicana Giannina Azar reveló que el vestido que usará Jennifer Ventura en Miss Universo 2025 representa el fuego que caracteriza al Caribe. (FUENTE EXTERNA)

    La reconocida diseñadora dominicana Giannina Azar reveló los primeros detalles del vestuario que Miss República Dominicana, Jennifer Ventura, lucirá en Miss Universo 2025, bajo la dirección y estilismo de Magali Febles. 

    Una pieza que promete robar todas las miradas por su majestuosidad, simbolismo y perfección artesanal. Se trata de un vestido de alta costura confeccionado completamente a mano, con más de 89,000 cristales de Swarovski cuidadosamente bordados sobre un delicado lienzo que da vida a un corte sirena, realzando la silueta femenina con elegancia y fuerza.

    "Es un traje hecho a la medida, pensado para resaltar la esencia de la mujer dominicana: poderosa, radiante y con una energía que trasciende fronteras", expresó Azar al compartir detalles de su creación. 

    La diseñadora, conocida por vestir a figuras internacionales como Beyoncé, Jennifer López, Thalía y Gwen Stefani, vuelve a dejar en alto el nombre de la moda dominicana en una de las pasarelas más vistas del mundo.

    El diseño, según explicó, representa el fuego que caracteriza al Caribe: la pasión, el movimiento y la luz que nacen de nuestras raíces. Cada cristal refleja la chispa del espíritu dominicano, mientras el corte y la estructura evocan fuerza, sofisticación y feminidad.

    Más

    • Con esta propuesta, Giannina Azar busca no solo impresionar al jurado del certamen, sino también enviar un mensaje de orgullo y trascendencia, reafirmando el talento creativo que distingue a la República Dominicana en la moda internacional.
    • El vestido será revelado oficialmente durante la gala de Miss Universo 2025, a celebrarse el próximo viernes 21 de noviembre
