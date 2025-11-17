Fallece la diseñadora de moda dominicana Sissy Bermúdez

La moda dominicana está de luto por la muerte de Sissy Bermúdez, reconocida diseñadora que dedicó su carrera a promover el uso de materiales dominicanos y el reciclaje, convirtiéndose en un referente del diseño sostenible en el Caribe.

Nacida en Santiago y egresada de la primera promoción del Instituto Tecnológico Mercy Jácquez, Bermúdez trabajó desde muy joven en el diseño y confección de vestidos de alta costura, especialmente trajes de boda y piezas para grandes eventos. Sus creaciones vistieron a personalidades importantes de la sociedad dominicana y española.

Además de la moda, desarrolló líneas de joyería, bisutería y carteras. En el año 2000 representó a la República Dominicana en la Bienal de Francia, donde presentó su línea de tablas para quesos y cucharitas de café, logrando abrir mercado en varios países europeos.

Colegas la despiden

Compañeros del medio expresaron su pesar. El diseñador Leonel Lirio dijo: “Vuela alto querida amiga Sissy Bermúdez. Tus creaciones seguirán contando tu historia y serás leyenda”.

La diseñadora Elisa Morató también le dedicó unas palabras a la fallecida artista del diseño: “Paz a su alma… Que brille la luz eterna para nuestra querida e inolvidable Sissy”.

La partida de Sissy Bermúdez deja un gran vacío en la moda dominicana. Su trabajo y enfoque en el diseño sostenible seguirán siendo una inspiración para futuras generaciones de creativos.

