Fallece la diseñadora de moda dominicana Sissy Bermúdez

La artista dedicó su carrera a promover el uso de materiales dominicanos y el reciclaje

    Expandir imagen
    Fallece la diseñadora de moda dominicana Sissy Bermúdez
    La diseñadora dominicana Sissy Bermúdez falleció este domingo. (FUENTE EXTERNA)

    La moda dominicana está de luto por la muerte de Sissy Bermúdez, reconocida diseñadora que dedicó su carrera a promover el uso de materiales dominicanos y el reciclaje, convirtiéndose en un referente del diseño sostenible en el Caribe.

    Nacida en Santiago y egresada de la primera promoción del Instituto Tecnológico Mercy Jácquez, Bermúdez trabajó desde muy joven en el diseño y confección de vestidos de alta costura, especialmente trajes de boda y piezas para grandes eventos. Sus creaciones vistieron a personalidades importantes de la sociedad dominicana y española.

    Además de la moda, desarrolló líneas de joyería, bisutería y carteras. En el año 2000 representó a la República Dominicana en la Bienal de Francia, donde presentó su línea de tablas para quesos y cucharitas de café, logrando abrir mercado en varios países europeos.

    Colegas la despiden

    Compañeros del medio expresaron su pesar. El diseñador Leonel Lirio dijo: “Vuela alto querida amiga Sissy Bermúdez. Tus creaciones seguirán contando tu historia y serás leyenda”.

    La diseñadora Elisa Morató también le dedicó unas palabras a la fallecida artista del diseño: “Paz a su alma… Que brille la luz eterna para nuestra querida e inolvidable Sissy”.

    • La partida de Sissy Bermúdez deja un gran vacío en la moda dominicana. Su trabajo y enfoque en el diseño sostenible seguirán siendo una inspiración para futuras generaciones de creativos.
