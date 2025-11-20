El diseñador dominicano Luis Domínguez viste a Miss Islas Turcas y Caicos

El Miss Universo 2025 se llevará a cabo mañana. ( CORTESÍA DE LUIS DOMÍNGUEZ )

"La Reina de los Mares" es el título de la creación del diseñador dominicano Luis Domínguez para la candidata al Miss Universo 2025 por las Islas Turcas y Caicos, Berenice Dickenson.

"Este deslumbrante vestido está inspirado en las cristalinas aguas del mar y en las playas más radiantes de las Islas Turcas y Caicos, con sus hermosas tonalidades", expresó el diseñador.

Añadió que estas tonalidades representan la fuerza y la sutileza que posee la mujer, comparables únicamente con "las implacables olas del mar, que a la vez nos transmiten paz y sofisticación a través de su movimiento".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/20/whatsapp-image-2025-11-20-at-121306-pm-4a10b0d2.jpeg Lastonalidades representan la fuerza y la sutileza que posee la mujer. (CORTESÍA DE LUIS DOMÍNGUEZ)

La silueta está elaborada con piezas colocadas en diferentes direcciones, confeccionadas en tejido de organza plisada iridiscente, compuesta por hilos de tonalidad cristalina y dorada que emulan la arena sobre la cual se deslizan las olas del mar.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/20/whatsapp-image-2025-11-20-at-121307-pm-bdd0d40e.jpeg El diseño está inspirado en las cristalinas aguas del mar y en las playas más radiantes de las Islas Turcas y Caicos (CORTESÍA DE LUIS DOMÍNGUEZ)

Los mares están representados mediante un exquisito bordado realizado totalmente a mano sobre la organza, con más de 100,000 canutillos de cristal en cuatro tonos de azul (glauco, turquesa, cerceta y agua marina), los colores del mar, además de un tono blanco que emula la espuma que crean las olas al intercalarse sobre la arena.

Detalles

Es la 74ª edición del concurso Miss Universo.

El lema de esta edición es "The Power of Love" ("El poder del amor").

Se celebrará mañana, 21 de noviembre de 2025, en el Impact Challenger Hall en Pak Kret, Nonthaburi (Tailandia).

La gala de coronación será transmitida en vivo; en Estados Unidos por Telemundo y también habrá streaming.

Más de 100 participantes buscan llevarse la corona.