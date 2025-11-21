×
Oscar de la Renta

La firma Oscar de la Renta celebrá su 60 aniversario en la Ciudad Colonial

El desfile de la colección Pre-Otoño 2026 de la firma tendrá lugar el 17 de diciembre

    Expandir imagen
    La firma Oscar de la Renta celebrá su 60 aniversario en la Ciudad Colonial
    La Ciudad Colonial de Santo Domingo se transformará en una pasarela que unirá moda, arte y patrimonio por el 60 aniversario de Oscar de la Renta. (FUENTE EXTERNA)

    Por primera vez, la casa de moda Oscar de la Renta elegirá República Dominicana, tierra natal del legendario diseñador, como escenario para celebrar su 60 aniversario.

    La cita es el 17 de diciembre. La Ciudad Colonial de Santo Domingo se transformará en una pasarela que unirá moda, arte y patrimonio.

    Esa noche, la marca presentará un desfile especial con la colección Pre-Otoño 2026, seguido de una gala inmersiva que ocupará cinco espacios artísticos dentro de la Fortaleza Ozama, en un recorrido que rendirá tributo al universo creativo del diseñador.

    Un regreso a las raíces

    La celebración nace como un gesto de gratitud hacia Óscar de la Renta y los lugares dominicanos que moldearon su sensibilidad estética. La pasarela estará acompañada por la Orquesta Sinfónica Nacional.

    Al concluir el desfile, los invitados serán guiados hacia una gala concebida por el reconocido productor David Monn, responsable de eventos de alto perfil en destinos como Nueva York, Londres y Medio Oriente.

    Los cinco ambientes creados para la ocasión reinterpretarán las residencias más representativas del diseñador en el país, desde las evocaciones del Caribe profundo hasta referencias directas a la Ciudad Colonial. La producción ejecutiva recaerá en Rodolfo Madera.

    Como antesala a esta gran noche, el 11 de diciembre abrirá una boutique temporal en la Casa del Diseñador en la Ciudad Colonial, una iniciativa conjunta con Casas XIV. El espacio ofrecerá acceso privilegiado a la nueva colección y a piezas especiales disponibles únicamente durante esos días.

    Arte que se viste

    En línea con la dimensión artística del evento, la casa de moda comisionó seis obras a la artista británica Maxine Hart, conocida por su estilo vibrante y contemporáneo.

    Por primera vez, sus pinturas se inspiran directamente en escenarios dominicanos que marcaron la vida de De la Renta.

    Estas piezas se transformarán en estampados que darán vida a la colección Pre-Otoño 2026. Entre los paisajes representados figuran el Alcázar de Colón, la antigua casa del diseñador en Punta Cana, la Fortaleza Ozama, la emblemática Calle El Conde y dos vistas del Caribe oriental.

    • El 60 aniversario de Oscar de la Renta será una experiencia cultural que reafirma la profunda conexión entre la casa de moda y la isla que vio nacer a su creador.
