Moov, una marca de ropa deportiva con esencia dominicana

Natalia Abreu y Rocío Vázquez, creadoras de la marca de ropa deportiva Moov. ( FUENTE EXTERNA )

En un país donde el clima tropical y la vida cotidiana exigen versatilidad, Moov llega para revolucionar el guardarropa, ofreciendo propuestas tanto para mujeres como para hombres.

La marca, creada por las dominicanas Rocío Vázquez y Natalia Abreu, combina elegancia, comodidad y tecnología en prendas pensadas para quienes están en constante movimiento.

Así nació

La historia de Moov comenzó en verano de 2024 y tomó forma a partir de septiembre. Lo que empezó como un proyecto pequeño se convirtió en un emprendimiento que demandó inversión, trabajo y logística.

"Pensamos que sería un proyecto más pequeño, pero es una propuesta interesante en la que la elegancia se sienta a dialogar con la flexibilidad, la informalidad y el deporte", explica Natalia, quien agrega que la firma apuesta por diseños básicos, pero elegantes.

Uno de los mayores desafíos al dar vida a la marca fue encontrar al fabricante ideal. Inicialmente, buscaban mantener la producción en Latinoamérica, con la intención de trabajar mano a mano y conservar una cercanía operativa constante. Sin embargo, no fue fácil.

"El plan A era diseñar Latinoamérica, para mantenernos dentro de la región, pero no hubo compromiso de parte de las fábricas que visitábamos en Latinoamérica. Nos dieron muchísimas vueltas. Nos pasaron cosas increíbles, de que dijimos lo que queríamos y cuando nos mandaron una prueba, era una cosa diferente", cuenta Natalia.

Finalmente, trabajaron con China, un cambio que al principio parecía arriesgado, pero que resultó exitoso. "Hay una mala concepción aquí de que lo chino es malo. Lo chino tiene la calidad por la pagues", aclara Natalia.

Para Rocío, mantenerse fiel a su visión fue clave: "Tuvimos que tener mucho coraje de mantenernos fiel a lo que queríamos. Porque quizás con un poquito menos de valentía hubiéramos dicho, bueno, esta persona tiene no sé cuántos años fabricando este tipo de piezas. Pero no, nos mantuvimos firmes en cuanto a lo que queríamos, en la visión".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/21/moov-238e1bb5.jpeg

Moda asequible y consciente

Moov también nace de la necesidad de ofrecer prendas a precios razonables. "Sabemos que hay muchas marcas con calidad similar o tal vez superior, pero la diferencia es que nuestra marca tiene un precio que aguanta el mercado," comenta Rocío.

Aunque el sector está dominado por marcas internacionales reconocidas, Moov no busca competir directamente.

"Creo que no es una competencia directa, porque para competir tienes que estar en igualdad de condiciones. Muchas de esas marcas son multinacionales y nosotros somos local, entonces inmediatamente ya no hay una competencia".

Respecto al mercado dominicano, la diferencia es más clara. "Y si vemos el mercado dominicano, no hay mucha competencia, porque son un poquito más informales. Compran en otros países, compran a fábricas. No es un diseño pensado, no hay una intención detrás del diseño".

Frente a este panorama, Moov se distingue al lograr que la ropa deportiva se vea sexy y femenina sin caer en lo vulgar.

"La ropa deportiva dejó de usarse solo para ejercitarse, pero a veces raya en lo vulgar, sobre todo en un país como este que hay tantas curvas, tantos cuerpos. Hemos tratado de que haya un poco para todos", comenta Natalia.

Estrategia y perseverancia

Crear una marca implica enfrentar muchas opiniones y perspectivas. Sin embargo, para las fundadoras, mantener el foco en la estrategia definida es fundamental:

"Debes enfocarte primero en definir tu estrategia. Si al ponerla en práctica no funciona, entonces es momento de ajustarla, pero siempre tras haberla probado", explica Natalia.

"Una vez que la hayas evaluado, sigue adelante con determinación. Si los resultados no son los esperados, revisa tu modelo operativo, de negocio, de mercadeo o publicitario según sea necesario. Lo importante es comprometerse con un plan y ejecutarlo con constancia antes de desviarse," concluye.

Lanzamiento

El lanzamiento oficial de la colección será el martes 25 de noviembre , desde las 10:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche, en LPM Showroom, en el quinto piso de BlueMall Santo Domingo .

de la colección será el martes , desde las 10:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche, en LPM Showroom, en el quinto piso de . Las piezas de Moov pueden adquirirse online a través de la tienda virtual: shopmoovrd.com

