Cuarzo, intención y estilo: así es "Vibras del alma", nueva colección de joyería artesanal

Alejandra Ortiz, creadora de Alma Accesorios, luce con sus hijas la nueva línea de la marca: "Vibras del alma". ( @POLANCOSTUDIOSS )

Hay joyas que adornan. Y hay otras que acompañan. Con "Vibras del alma", Alma Accesorios apuesta por lo segundo: una colección que no solo se lleva puesta, sino que se siente, se respira y se vibra.

Es una declaración de estilo, sí, pero también un recordatorio suave -casi íntimo- de que la verdadera energía nace desde adentro.

La colección está inspirada en esos momentos en los que una mujer se reconoce a sí misma: cuando se mira al espejo y ve más que un rostro; cuando una emoción la impulsa a reinventarse; cuando decide caminar con determinación, incluso en días grises.

"Vibras del alma" captura esa sensación y la transforma en piezas artesanales elaboradas en cuarzo natural, cada una con una historia, un propósito y una intención.

Los anillos abrazan los dedos como si guardaran pequeños secretos personales; los aretes enmarcan el rostro con una luz sutil que parece venir de algo más profundo; y los collares descansan sobre el pecho como amuletos modernos, listos para acompañar cada paso, cada risa, cada reinicio.

Piedra central: el cuarzo

El cuarzo -piedra central de la colección- no solo seduce por su belleza orgánica, sino por lo que representa: claridad mental, equilibrio emocional y fuerza interior.

Por eso no es casualidad que Alma Accesorios lo haya elegido como protagonista y una invitación directa a volver a una misma, a vibrar alto, a conectar con lo que mueve el alma.

"Esta colección nace del deseo de acompañar a cada mujer en su camino hacia la confianza y la autenticidad. Creemos en el poder de la buena vibra, en el amor que se transmite a través de los detalles, y en la energía que nos conecta con lo mejor de nosotras mismas", relata Alejandra Ortiz, creadora de la marca

Esa filosofía se respira en cada detalle. Los tonos suaves del cuarzo contrastan con diseños delicados pero seguros de sí mismos.

Es joyería que no grita, pero tampoco pasa desapercibida. Es femenina, pero con carácter. Elegante, pero cercana. Perfecta para la mujer que vive entre mundos: el del estilo y el del bienestar, el de la moda y el del amor propio.

Disponible en República Dominicana y con envíos internacionales, "Vibras del alma" reafirma el ADN de Alma Accesorios como una marca que celebra la feminidad luminosa, espiritual y contemporánea. Esa mujer auténtica que no solo se viste para verse bien, sino para sentirse en sintonía consigo misma.

Porque al final, lo que llevas puesto importa... pero cómo vibra lo que llevas por dentro, importa aún más.

