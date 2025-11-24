La diseñadora dominicana Gisselle Mancebo recibe reconocimiento en Puerto Rico

La diseñadora dominicana de alta joyería Gisselle Mancebo fue reconocida con el "Galardón a la Diseñadora Internacional" por el Senado de Puerto Rico durante la segunda edición de la Gala Quisqueya y los Premios Juan Pablo Duarte 2025.

En proceso de expansión internacional, Mancebo presentó recientemente sus piezas en una pasarela producida por Art Hearts Fashion en Shanghái, donde exhibió diseños exclusivos junto a Giannina Azar, elaborados con cristales suizos y checos, reafirmando la sofisticación y el carácter artístico de su firma.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/24/gisselle-mancebo-abe72564.jpg

"Este premio representa un compromiso renovado con mi país y con la misión de seguir llevando la joyería dominicana a escenarios internacionales. Cada pieza que diseño es un reflejo de nuestra historia, nuestra fuerza y nuestra belleza cultural", expresó la diseñadora, conocida como la reina del Larimar.

Con la distinción otorgada por el Senado de Puerto Rico, la diseñadora fortalece aún más su posición como una de las grandes representantes de la joyería dominicana, destacando por su trabajo artesanal, su estilo inconfundible y su compromiso con elevar la identidad del país en cada una de sus obras.

