Tercera Gala Mercy Jácquez: una noche donde la moda abraza la poesía
Se hizo un homenaje especial al poeta dominicano Mateo Morrison, Premio Nacional de Literatura 2010
La Fundación Mercy Jácquez y el Instituto Técnico Superior Mercy Jácquez (ITESUMJ) celebraron con gran éxito la Tercera Gala Mercy Jácquez, una velada que unió arte, moda y educación en un homenaje especial al poeta dominicano Mateo Morrison, Premio Nacional de Literatura 2010.
El escritor recibió un reconocimiento por su trayectoria y su profunda contribución a la cultura nacional, convirtiéndose en el eje emocional de una noche dedicada a la creatividad y al talento joven.
Realizada en el Hotel Barceló Santo Domingo, la gala tuvo como punto central un desfile de modas inspirado en los poemas de Morrison, una propuesta original desarrollada por estudiantes y egresados de la carrera de Diseño de Modas del ITESUMJ.
El momento se enriqueció con interpretaciones emotivas de los poemas de Morrison, declamados por la comunicadora Julie Carlo y por Rubén Camilo. Sus lecturas conectaron al público con la sensibilidad del autor, reafirmando la esencia del evento: la unión entre la literatura y la moda como lenguajes complementarios.
Cada prenda fue concebida como una traducción visual de sus versos: texturas, colores y siluetas que narraron emociones, imágenes y metáforas del autor, transformando la pasarela en un diálogo poético entre telas y palabras.
Moda con propósito
Además de celebrar la creatividad, el evento tuvo un objetivo fundamental: recaudar fondos para el programa de becas del ITESUMJ, reafirmando el compromiso de la institución con la formación de nuevos talentos y el acceso a la educación técnica superior en el país.
A la gala asistieron destacadas personalidades del ámbito cultural, autoridades académicas, escritores, artistas, diseñadores, estudiantes y docentes de distintas universidades, quienes se dieron cita para respaldar esta propuesta que fusiona la literatura con la expresión textil.
La noche brilló gracias a la participación de los estudiantes que presentaron colecciones cápsula llenas de innovación, sensibilidad artística y lecturas personales de la obra de Morrison:
- Reynaldo González
- Jhonasky Berihuete
- Nonnie Marlone Louis
- Perla Abreu
- Karla Herrera
- Jenny Medina
- Caterin Núñez
- Geovanny Mora
- Ysamar Trujillo
- Víctor Peña
- Guarina Conde
También destacaron los egresados Ana Isabel Ulloa, Noel Newman, Zulia Lestrad, Maritza Soto y Glorivy Cailly, cuyos trabajos demostraron la madurez creativa, dominio técnico y evolución profesional que caracterizan la formación del ITESUMJ.
El cierre de la pasarela estuvo a cargo de la reconocida diseñadora Melkis Díaz, también egresada del Instituto Mercy Jácquez. Su colección exclusiva cautivó al público por su elegancia, impecable ejecución y visión contemporánea, convirtiéndose en uno de los momentos más celebrados de la noche.