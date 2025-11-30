Premios Fashion Top Models Internacional anuncia su regreso a Santo Domingo

La apertura será el jueves 11 de diciembre a las 7:00 de la noche con "Opulencia", colección de la diseñadora Giannina Azar, quien inaugurará la pasarela con su estilo sofisticado y de detalles minuciosos. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

La organización Premios Fashion Top Models Internacional (Pftmi) anunció su sexta edición, que se celebrará del 11 al 14 de diciembre en el centro comercial Sambil de Santo Domingo, donde un salón de 1,780 metros cuadrados se transformará en el principal escenario de la moda regional.

El evento reunirá a representantes de más de 20 países y promoverá la inclusión, la equidad y las oportunidades dentro de la industria.

"Estamos entusiasmados de regresar a Santo Domingo, una ciudad que irradia creatividad y es el escenario perfecto para celebrar el talento global", afirmó Daniel Mateo, creador y CEO de la premiación.

Mateo destacó que Pftmi es "una plataforma que va más allá del glamur; es un reconocimiento al esfuerzo y la dedicación de todos los protagonistas de las pasarelas".

¿Qué incluye el evento?

La edición 2025 tendrá como eje temático lo "Industrial", con un programa que incluye destacadas modelos, diseñadores, agencias, maquillistas, fotógrafos, videógrafos y nuevos talentos. Serán cuatro días de desfiles, moda, espectáculos, actividades comerciales y ceremonias de premiación.

La apertura será el jueves 11 de diciembre a las 7:00 de la noche con "Opulencia", colección de la diseñadora Giannina Azar, quien inaugurará la pasarela con su estilo sofisticado y de detalles minuciosos.

¿Quiénes participarán en el evento?

El evento contará con la participación de diseñadores como Melkis Díaz, Eddy Rambaldy, Leydi Marine, Cinthia Francisco, Alejandra Trujillo, Bernardino Gómez, Plumas Rosa, Jonnathan Duin, Fredya Valentina y Francisco Escobar. También estarán Tiffany Fermín, Yilda Santana, Yasmín Rodríguez, Blanco Negro y Más, CKaccesorios, Víctor Guzmán, Amilde Severino, Krisheisy Rodríguez, Carmen Cabrera, Yheny Celis, Neigy Alvarado, Queen´s Academyrd y, desde México, Martha Gabriela Rosas.

La producción de PFTMI está integrada por Florys Jiménez, directora general; Melvin Javier, director de fotografías y audiovisuales; José Lugo, director de maquillaje; Ana Lidia Hinojosa, directora de protocolo; Edgar Plata, gerente técnico del Grupo AlterEgo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/30/pre-2-8c72821a.jpg Los organizadores compartieron los detalles.

También, Starky Music, director de luces y sonido; Miguel Orozco, encargado de decoración; Keyla Katiuska Pichardo Rosario, de Banquets y Events Rosand Events; Edwin Sterling Almonte, diseñador gráfico, y Christal Legreaux, asistente ejecutiva.

Los presentadores de esta edición serán Irina Peguero, Liliam Bobadilla, La Pitonisa y Laura Villar, Miss Mundo Latino 2025.

Premios Fashion Top Models Internacional es una organización dedicada a promover y reconocer el talento de la industria de la moda a nivel nacional e internacional.