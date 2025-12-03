"Holiday 2025" la colección de H&M Studio para la temporada festiva

La nueva colección de H&M es un equilibrio entre el movimiento de los años 80 y la racionalidad de hoy. ( FUENTE EXTERNA )

Celebrando la esencia provocadora y teatral de los New Romantics, la colección Holiday 2025 de H&M Studio, reúne un estilo extravagante con una actitud feroz.

Es un equilibrio entre el movimiento de los años 80 y la racionalidad de hoy: desde vestidos con volantes exagerados, hasta blazers de hombros marcados, encaje dramático con lunares, estampado floral oscuro y opulento, cuero lavado y malla transparente con lentejuelas.

La colección es una propuesta glamorosa para la temporada navideña, centrada en el poder de la autoexpresión y la creatividad.

La paleta de colores es decadente, pero refinada, con negro, marrón chocolate oscuro, burdeos profundo, beige, blanco y un toque de amarillo. Los materiales incluyen cuero lavado, lentejuelas transparentes, algodón pesado, jacquards y tejidos de malla. Las piezas clave tienen un aire nostálgico, pero siempre con giros contemporáneos en el diseño.

Las camisas son esenciales esta temporada. La clásica camisa blanca de esmoquin se ha reinventado con un cuello abierto y hombros descubiertos para lucir collares o pendientes llamativos.

Pasado y futuro fusionados

"Los últimos años de los 70 y principios de los 80 fueron una época de romper límites, combinando pasado y futuro para crear algo nuevo para el presente. Para esta temporada navideña en H&M Studio, quisimos hacer lo mismo canalizando la extravagancia de esa época", dice Kathrin Deutsch, diseñadora de la colección H&M Studio.

"Así que las siluetas son impactantes, jugamos con el volumen, pero nada es demasiado perfecto o bonito. Y la colección actúa como un guardarropa completo, dejando que cada persona defina su propia versión del vestuario festivo", agrega.

La nueva colección de H&M Studio, Holiday 2025, está disponible en Ágora Mall Santo Domingo.

