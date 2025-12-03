Talita London deslumbra en su primer trunk show en Santo Domingo

Nicole López-Penha de Abate, cofundadora de Talita London. ( FUENTE EXTERNA )

Con un espectacular despliegue artístico, La Cassina de Santo Domingo se convirtió en el escenario del primer trunk show de Talita London, una tarde encantadora que brilló por todo lo alto.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/03/piezas-preciosaa-talita-london-f76fadc5.jpg Piezas de Talita London. (FUENTE EXTERNA)

Allí los invitados disfrutaron, descubrieron y adquirieron piezas exclusivas del universo Talita, impulsado por la creatividad de su cofundadora, Nicole López-Penha de Abate.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/03/deborah-karter-y-nicole-abate-e06bb55d.jpg Deborah Karter y Nicole López-Penha de Abate. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/03/alejandra-velazquez-0afdf958.jpg Alejandra Velázquez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/03/aurora-perez-torino-674e6a19.jpg Aurora Pérez Torino. (FUENTE EXTERNA)

Más tarde, la celebración continuó con un íntimo after party en el restaurante.

Un puente entre lo actual y lo eterno

En un mundo donde la moda cambia tan rápido como un scroll, Talita aparece para recordarnos que el estilo verdadero trasciende las tendencias fugaces.

Con sus líneas Talita London y Talita Vintage, la marca construye un universo donde la estética contemporánea convive con el encanto de la joyería icónica de otras décadas.

Talita London representa la esencia moderna del proyecto: diseños limpios, piezas versátiles y joyería pensada para acompañar a la mujer de hoy en cualquier escenario.

Sus chokers, elaborados en plata y materiales de alta calidad, se han convertido en la pieza estrella. Se combinan, se superponen, se stackean... y transforman un look minimalista en uno atrevido con solo añadir un par de elementos más.

A esto se suman sus populares Starstruck Earrings, disponibles en distintas combinaciones y ya considerados best sellers de la marca.

Tesoros del pasado que vuelven a brillar

Talita Vintage, por su parte, es una búsqueda en clave curatorial: piezas únicas que merecen una segunda vida. Broches de los 60, cadenas imponentes de los 80, aretes audaces de los 90... joyas de producciones limitadas, detalles artesanales y firmas icónicas que ya no se fabrican.

Cada elemento es elegido como quien reconoce un tesoro, con la certeza de que no hay dos iguales.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/03/paula-lama-2b5d2076.jpg Paula Lama. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/03/maria-paula-lizardo-43682a8f.jpg María Paula Lizardo. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/03/dominique-jimenez-claudia-bogaert-nicole-abate-gisela-bogaert-odilrvlopez-penha--de-izquierdo-gina-c-de-bogaert-y-erika-bogaert-1a7dccd4.jpg Dominique Jiménez, Claudia Bogaert, Nicole de Abate, Gisela Bogaert, Odile López-Penha de Izquierdo, Gina C. de Bogaert y Erika Bogaert. (FUENTE EXTERNA)

Para Talita, no se trata solo de vender joyas, sino de invitarnos a coleccionarlas, mezclarlas, reinterpretarlas. Y es que la mujer Talita no sigue la moda: la transforma, combina su presente con fragmentos del pasado y construye un estilo propio.

Con su esperado debut en Santo Domingo, este primer trunk show marca el inicio de una nueva etapa para la marca: encuentros que celebran la búsqueda, el diseño y el detalle, con planes de llegar muy pronto a nuevas ciudades.

Talita es, al final, una invitación a lucir historia... con una mirada actual y una identidad que brilla por sí sola.