Benito Antonio se posiciona entre los diseñadores dominicanos

Benito Antonio: la magia dominicana que transforma la moda desde sus raíces. ( FUENTE EXTERNA )

El creativo Benito Antonio se posiciona como uno de los diseñadores dominicanos de mayor proyección.

El creador de modas sorprendió en el RD Fashion Week 2024 con Armadura, una colección que reinterpretó la corsetería del siglo XVIII desde una mirada ligera y moderna.

Con esta propuesta buscó demostrar que el corsé contemporáneo puede ser elegante y usable sin renunciar a la comodidad.

"Mi meta es convertir la moda en un lenguaje de identidad, propósito y orgullo nacional", dijo Benito Antonio en una nota de prensa.

Su próxima colección, dedicada al flamboyán, llegará al New York Fashion Week, donde reafirmará su misión de llevar la esencia dominicana a la escena global.

Formación

Algunos de los diseños de Benito Antonio.

Su historia comenzó a los nueve años, observando a su madre coser. A los once ya manejaba con soltura la costura, el dibujo y la elaboración de patrones.

Más adelante se formó en el Instituto Técnico Superior Mercy Jáquez y en la actualidad combina su trabajo creativo con la docencia, un rol que considera una responsabilidad y un acto de gratitud. "Enseñar es devolverle a la vida un poco de lo aprendido", dice.

Un estilo que enaltece la esencia femenina

Las propuestas de Benito Antonio han desfilado tanto en la República Dominicana como en importantes plataformas internacionales. Su sello es una visión elegante y contemporánea de la feminidad: piezas pensadas para que la mujer se sienta cómoda, segura y protagonista.

El diseñador encuentra inspiración en su país. Sus colecciones han homenajeado figuras y símbolos dominicanos como María Montez, la flor de cayena, la muñeca sin rostro y el merengue típico.