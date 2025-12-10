Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams, entre los coanfitriones de la MET Gala 2026. ( FUENTE EXTERNA )

La MET Gala de 2026 promete ser un evento sin igual, combinando arte, moda y cuerpos como nunca antes.

Este año, el Museo Metropolitano de Arte celebrará su icónica exposición de primavera del Costume Institute, titulada Costume Art, con una cena exclusiva a la que asistirán algunas de las personalidades más influyentes del mundo del espectáculo, el deporte y, por supuesto, de la moda.

Pero lo más emocionante de todo es que, por primera vez en mucho tiempo, Beyoncé regresará al evento para unirse a Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour como las anfitrionas de la noche.

El regreso de Beyoncé

Después de una larga ausencia de diez años, Beyoncé hará su tan esperado regreso a la MET Gala. La última vez que la Reina Bey caminó por las famosas escaleras del MET fue en 2016, durante la gala Manus x Machina, donde deslumbró con un espectacular vestido de Givenchy.

Su presencia en 2026 será, sin duda, uno de los momentos más esperados de la noche, añadiendo aún más glamour a una velada ya llena de estrellas.

Nicole Kidman y Venus Williams: un vínculo continuo con la gala

A diferencia de Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams han sido asistentes habituales de la MET Gala durante los años.

Kidman, quien lució un vestido Balenciaga de inspiración vintage en la gala Superfine en mayo de 2025, ha sido un ícono del evento, mientras que Williams ha aportado su característico estilo deportivo al evento.

En la misma gala, la tenista eligió una combinación única de falda de tenis, camisa polo y capa personalizada de Lacoste, consolidando su lugar como una de las figuras más originales de la red carpet.

Los coanfitriones

Este año, el Comité Organizador de la MET Gala 2026 estará encabezado por figuras de renombre, como Anthony Vaccarello y Zoë Kravitz, quienes copresidirán el evento. A ellos se unirán una serie de celebridades que representan lo mejor del arte, la moda y la cultura contemporánea.

Entre los miembros destacados se encuentran Sabrina Carpenter, Doja Cat, Gwendoline Christie, Misty Copeland, Elizabeth Debicki, Lena Dunham, Paloma Elsesser, LISA, Sam Smith, Teyana Taylor, Lauren Wasser y Yseult, entre otros. Esta alineación promete asegurar que la gala de 2026 sea una de las más inolvidables de la historia.

"Costume Art": una exposición que explora la conexión entre moda y cuerpo

La exposición Costume Art, curada por el experto Andrew Bolton, será el centro de atención durante esta edición de la MET Gala.

La muestra se centrará en la relación entre la ropa y el cuerpo que la porta, explorando diferentes representaciones del cuerpo, desde el desnudo hasta el cuerpo embarazado o envejecido.

Este enfoque innovador tiene como objetivo mostrar la moda no solo como un medio de expresión visual, sino también como una forma de arte encarnada que interactúa directamente con el cuerpo.

Organizada en una serie de secciones temáticas, Costume Art reunirá prendas y obras de arte de la vasta colección del MET, abarcando tanto piezas históricas como contemporáneas del Costume Institute.

La exposición se desarrollará en las nuevas Galerías Condé M. Nast del MET, un espacio de casi 1,000 metros cuadrados, donde los visitantes podrán explorar cómo la moda y el cuerpo se entrelazan en una experiencia única.

Andrew Bolton comentó sobre el enfoque de la exposición: "Quería centrarme en la centralidad del cuerpo vestido dentro del museo, conectando las representaciones artísticas del cuerpo con la moda como forma de arte encarnada.

En lugar de dar prioridad a la visualidad de la moda, que a menudo se produce a expensas de lo corpóreo, Costume Art privilegia su materialidad y la conexión indivisible entre nuestros cuerpos y la ropa que llevamos".

Una noche de glamour y generosidad

Como cada año, la MET Gala será uno de los principales eventos de recaudación de fondos del Museo Metropolitano de Arte, con los ingresos destinados a las exposiciones, publicaciones, adquisiciones y operaciones del Costume Institute.

La combinación de moda, arte y solidaridad asegura que este evento sea no solo una de las noches más glamorosas del año, sino también una oportunidad para apoyar al prestigioso museo en su misión de preservar y promover la historia de la moda.

La exposición Costume Art estará abierta al público desde el 10 de mayo de 2026 hasta el 10 de enero de 2027, lo que dará tiempo suficiente para que todos los amantes de la moda puedan admirar las piezas que exploran la conexión entre el cuerpo humano y la vestimenta.

Te puede interesar La MET Gala de 2026 explorará la moda como arte y la relación entre la ropa y el cuerpo