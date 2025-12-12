Zara presenta "Le Dîner", el nuevo 'fashion film' que revoluciona Zara Streaming

Fashion film "Le Dîner" de Zara Streaming, emitido el 11 de diciembre. ( FUENTE EXTERNA )

Zara ha dado un giro importante con su última entrega de Zara Streaming, alejándose del modelo de "live shopping" y adentrándose en el mundo del fashion film.

En el cuarto episodio de su serie, emitido el 11 de diciembre, la marca española presentó un corto especial de Navidad titulado "Le Dîner", producido en colaboración con la productora Little Spain y dirigido por Rogelio González.

Este cambio de formato ha elevado la experiencia a un nivel más inmersivo y sensorial, muy alejado de los primeros episodios que se asemejaban a una teletienda.

El corto, ambientado en un elegante restaurante de Madrid, cuenta con un elenco internacional que incluye a Rossy de Palma, Damson Idris, Dylan Penn, Diane Kruger, Vincent Cassel y Chucho Valdés.

La historia, que mezcla lo real con lo fantástico, gira en torno a un grupo de comensales y un misterioso visitante que representa el "espíritu de la Navidad".

La pieza resalta valores como la empatía y la conexión humana, mientras que la "maître" (interpretada por Rossy de Palma) dirige un discurso sobre cómo los clientes de Zara buscan más que productos: buscan cariño y refugio.

Además de la historia, el episodio incluyó una estrategia comercial clara: los productos que aparecen en el fashion film, desde la vestimenta hasta la decoración del restaurante, están disponibles en la tienda online de Zara, muchos de ellos ya agotados.

Esta integración de contenido y comercio resalta el potencial de Zara para construir un universo aspiracional alrededor de sus colecciones, siguiendo un modelo similar al de plataformas de streaming como Netflix, que ya explotan el product placement.

Más

Este salto hacia la creación de contenido audiovisual completo plantea la pregunta de si Zara e Inditex se atreverán a dar el siguiente paso hacia la producción de series o películas.

Por ahora, Zara Streaming ha mostrado que tiene el potencial para contar historias envolventes y comercializar productos de una forma completamente nueva, dejando claro que el futuro del marketing de Zara podría estar marcado por el contenido audiovisual de alta calidad.

Te puede interesar Zara celebra 50 años con una exposición de diseño sin precedentes junto a 50 creativos de élite