Óscar de la Renta vuelve a casa: 60 años de moda en la Ciudad Colonial

La historia, como la moda, siempre sabe volver con elegancia. Y esta vez lo hace a su punto de origen.

Porque la Ciudad Colonial de Santo Domingo dejará de ser solo patrimonio para transformarse en pasarela, escenario y homenaje vivo, al celebrar los 60 años de la casa Óscar de la Renta en el lugar donde nació la sensibilidad que dio forma a su legado.

Por primera vez, la firma ha elegido República Dominicana, tierra natal del diseñador, para conmemorar uno de sus aniversarios más significativos, y presentar su colección Pre-Otoño 2026 en un evento que promete quedarse en la memoria.

Aunque no será solo un desfile, sino un regreso emocional, una carta de amor a la isla que moldeó la sensibilidad estética de Óscar de la Renta y que hoy inspira a una de las casas de moda más influyentes del mundo.

A ritmo de la OSN

La noche arrancará con un desfile especial en la Fortaleza Ozama, que será transformada en una pasarela monumental.

La colección Pre-Otoño 2026 se presentará acompañada por la Orquesta Sinfónica Nacional, sumando una capa solemne y musical a la experiencia.

Al terminar el último look, la velada continuará con una gala inmersiva diseñada por el reconocido productor David Monn, responsable de algunos de los eventos culturales más ambiciosos del circuito internacional.

Allí los invitados recorrerán cinco ambientes artísticos, cada uno inspirado en residencias emblemáticas del diseñador en el país, desde el Caribe profundo hasta referencias directas a la Ciudad Colonial.

La producción ejecutiva estará a cargo de Rodolfo Madera, asegurando una puesta en escena a la altura del legado que se celebra.

Arte en la pasarela

Fiel a su ADN artístico, la casa Óscar de la Renta llevará esta celebración un paso más allá.

Para el aniversario, la firma comisionó seis obras originales a la artista británica Maxine Hart, conocida por su lenguaje vibrante y contemporáneo.

Por primera vez, sus pinturas toman como punto de partida paisajes dominicanos que marcaron la vida del diseñador.

El Alcázar de Colón, la antigua casa de De la Renta en Punta Cana, la Fortaleza Ozama, la emblemática Calle El Conde y dos vistas del Caribe oriental se han transformado en lienzos que cobran vida como estampados dentro de la colección Pre-Otoño 2026. Arte que no solo se exhibe: se viste.

Como antesala, el 11 de diciembre abrió una boutique temporal en la Casa del Diseñador, en colaboración con Casas del XVI.

Allí se ha podido acceder de manera exclusiva a piezas de la nueva colección y diseños especiales disponibles solo durante esos días.

Mirada al futuro

La casa Óscar de la Renta nació en 1965, cuando el diseñador dominicano decidió dar el salto definitivo y fundar su firma en Nueva York, luego de su paso por Elizabeth Arden.

Desde aquel primer momento, su lenguaje estético quedó claro: siluetas clásicas, volantes generosos, colores intensos y una mezcla natural de influencias caribeñas y españolas que rápidamente sedujeron a la alta sociedad neoyorquina y posicionaron su nombre entre los grandes de la moda internacional.

Con el paso del tiempo, esa esencia no solo se ha preservado, sino que ha sabido reinventarse. Hoy, bajo la dirección creativa de Fernando García y Laura Kim, la marca sigue hablando el mismo idioma elegante y femenino que definió a su fundador.

Los motivos florales, los volantes y los bordados meticulosos continúan marcando el ritmo de cada colección, junto a reinterpretaciones contemporáneas de piezas icónicas como los cuellos náuticos y los caftanes, sellos inconfundibles del ADN de Óscar de la Renta.

Un legado que siempre vuelve Santo Domingo no es un territorio ajeno a su historia. La ciudad vio desfilar a la firma en 2010, durante DominicanaModa, cuando Óscar de la Renta fue invitado de honor y cerró el evento con "Fashion for Help", una presentación retrospectiva cargada de simbolismo. La siguiente vez fue en 2018, también en DM, con la colección Resort 2019 presentada en el Parque Colón, acompañada por la música del maestro José Antonio Molina. Hoy el círculo se cierra con elegancia. El 60 aniversario de Óscar de la Renta no será solo una celebración de moda, sino una experiencia cultural que reafirma el vínculo profundo entre la casa y la isla que vio nacer a su creador. Una noche donde historia, arte y estilo caminarán juntos, justo donde todo comenzó.

