Lineisy Montero vuelve a casa… ¿y a la pasarela de Óscar de la Renta?

La modelo dominicana Lineisy Montero posa en sus redes en algún lugar de la Zona Colonial de Santo Domingo. ( FUENTE EXTERNA )

Las modelos criollas más top ya están en República Dominicana, y entre ellas brilla con luz propia Lineisy Montero.

Basta con echar un vistazo a sus redes sociales -sí, estamos stalkeando- para confirmar que la modelo dominicana más internacional del momento llegó al país con una misión muy especial: caminar en el desfile del 60 aniversario de Óscar de la Renta.

Pero este regreso tiene un significado aún mayor. Sería la primera vez que Lineisy desfile en República Dominicana después de más de 10 años de internacionalización, una carrera que la ha llevado a conquistar las pasarelas y campañas más importantes del mundo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/17/b95ee76f-8d84-45e0-a170-6978ed58dc20-6520f5a3.jpg Las modelos dominicanasMaría Sosa, Chloe Paredes,Lineisy Montero, Hiandra Martínez y Melanie Pérez. (FUENTE EXTERNA)

Pero Lineisy no no ha llegado sola. En sus stories la hemos visto compartiendo momentos con colegas como María Sosa, Chloe Paredes, Hiandra Martínez o Melanie Pérez, dejando claro que este reencuentro con la moda dominicana es también una celebración entre amigas.

Un momento muy especial

“Mi cara cuando sé que voy a caminar para el diseñador más icónico de RD y que en el público van a estar las dos mujeres más importantes de mi vida”, escribió Lineisy en una de sus publicaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/17/e6f476ce-3514-4849-b2ec-00e256009725-fd57b74f.jpg

Todo apunta a que se refiere a su madre y su abuela, un detalle que hace aún más emotivo este regreso a casa.

La relación entre Lineisy Montero y Óscar de la Renta no es nueva. De hecho, es histórica. La modelo no solo ha protagonizado varias de las campañas más recientes de la firma, sino que también es la dominicana que más veces ha desfilado para ODLR, superando la docena de apariciones en su pasarela.

En una entrevista concedida en 2017 a People en Español, Montero confesó que uno de los sueños más grandes de su vida se hizo realidad cuando recibió la llamada de la casa de moda para trabajar con ellos.

Un anhelo que había cultivado desde joven, incluso cuando el propio Oscar de la Renta ya no estaba al frente de la marca.

Desde 2016, con Fernando García y Laura Kim al mando de la dirección creativa, la conexión entre Lineisy y la firma se ha fortalecido aún más. La prueba más reciente fue una campaña impactante que presentaba la colección Pre-Fall 2025, protagonizada por la propia Montero y celebrada por su elegancia y fuerza visual.

Con cada paso, cada campaña y cada pasarela, Lineisy Montero sigue consolidándose como una de las modelos más codiciadas de la industria y una auténtica embajadora de la moda dominicana en el mundo.

Su carrera no solo sigue en ascenso: también inspira, emociona y confirma que los sueños -cuando se caminan con disciplina- sí se hacen realidad.



