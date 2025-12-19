Puro poder dominicano: 51 modelos brillaron en el desfile Pre-Fall 2026 de Óscar de la Renta

51 modelos dominicanas brillaron en el desfile Pre-Fall 2026 de Óscar de la Renta, celebrado en la Fortaleza Ozama. ( @ROBERTVASQUEZ )

Óscar de la Renta celebró su 60 aniversario con un desfile inolvidable en la Fortaleza Ozama, en la República Dominicana, presentando su colección Pre-Fall 2026.

Más que un lanzamiento internacional, fue un homenaje a sus raíces, una celebración cultural y una declaración clara: el talento dominicano está en su mejor momento.

Sobre la pasarela, el mensaje fue tan poderoso como evidente. El casting fue completamente dominicano (al que audicionaron 200 modelos) reuniendo a grandes figuras del modelaje internacional junto a nuevos rostros que vivieron aquí su gran debut.

Un desfile sin precedentes

Nunca antes la firma había congregado a tantas modelos dominicanas en un solo desfile: 51 modelos dieron vida a 59 looks, marcando un antes y un después en la historia de la casa.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/19/last-night-oscar-de-la-renta-pre-fall-2026a-homecoming-honoring-oscars-roots-and-60-years-of-t-3-cd08f17d.jpg Desfile Pre-Fall 2026 de Óscar de la Renta en la Fortaleza Ozama. (@ROBERTVASQUEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/19/last-night-oscar-de-la-renta-pre-fall-2026a-homecoming-honoring-oscars-roots-and-60-years-of-t-1-5b97efba.jpg Desfile Pre-Fall 2026 de Óscar de la Renta en la Fortaleza Ozama. (@ROBERTVASQUEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/19/oscar-de-la-renta-pre-fall-2026a-homecoming-honoring-oscars-roots-and-60-years-of-the-housesh-1-2e9e2ba2.jpg Desfile Pre-Fall 2026 de Óscar de la Renta en la Fortaleza Ozama. (@ROBERTVASQUEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/19/last-night-oscar-de-la-renta-pre-fall-2026a-homecoming-honoring-oscars-roots-and-60-years-of-t-4d357afc.jpg Desfile Pre-Fall 2026 de Óscar de la Renta en la Fortaleza Ozama. (@ROBERTVASQUEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/19/oscar-de-la-renta-pre-fall-2026a-homecoming-honoring-oscars-roots-and-60-years-of-the-housesh-f91a75d2.jpg Desfile Pre-Fall 2026 de Óscar de la Renta en la Fortaleza Ozama. (@ROBERTVASQUEZ) ‹ >

La apertura estuvo a cargo de Lineisy Montero, quien desfiló por primera vez en suelo dominicano tras más de una década de carrera internacional, mientras que el cierre -elegante y contundente- fue protagonizado por Hiandra Martínez.

"Para mí lo más importante de este desfile fue ver, por fin, juntas a todas nuestras grandes modelos dominicanas en RD y encima modelando para Óscar de la Renta. Para mí eso ha sido lo más grandioso", comenta Sócrates McKinney, figura clave de la moda dominicana y cofundador de DominicanaModa, quien tuvo a su cargo la coordinación local del desfile (modelos, maquillaje, cabello, atelier, dressers...).

Y es que detrás del espectáculo hubo un engranaje impecable: Sócrates McKinney lideró la producción local del desfile; Eva Torroja estuvo a cargo de la parte técnica y musical; Rodolfo Madera diseñó la escenografía y el montaje; el protocolo fue de Lendof, el sonido de Amable Frómeta y las luces de Halmar Gómez.

Un verdadero trabajo de equipo que elevó la noche a nivel histórico.

¿Qué modelos dominicanas brillaron en la pasarela?

Este logro colectivo también fue posible gracias al trabajo de las agencias locales de modelaje, que demostraron el nivel y la proyección del talento dominicano.

El casting contó con representantes de Ossygeno Models, Luis Menieur Models, SoKrates Models, DLS Models, Nefer Models, Perkins Model, Top Model y DBA Model, confirmando que la industria local está más sólida, profesional y conectada que nunca con los estándares internacionales.

Estas son las modelos dominicanas más top que desfilaron en el 60 aniversario de Óscar de la Renta:

Lineisy Montero

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/19/the-stunning-lineisy-montero-for-oscar-de-la-renta-lineisymontero-dominicanfashionmodel-model-4b087433.jpg Lineisy Montero en una campaña de Óscar de la Renta. (FUENTE EXTERNA)

Descubierta a los 14 años, Lineisy tuvo que esperar cumplir la mayoría de edad para iniciar su carrera. Debutó en 2015 de la mano de Prada y, desde entonces, se convirtió en una de las modelos más respetadas de la industria.

Ha trabajado con Dior, Chanel, Valentino, Givenchy y, por supuesto, Óscar de la Renta, además de ser la primera dominicana en entrar al listado de iconos de Models.com.

Hiandra Martínez

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/19/hiandra-chanel-f7258eac.jpg Hiandra Martínez desfila para Chanel. (FUENTE EXTERNA)

Debutó en 2017 en el primer desfile de Anthony Vaccarello para Saint Laurent y desde entonces no ha parado. Ha desfilado para Fendi, Versace, Valentino y Dior, y en 2020 protagonizó cinco portadas internacionales, incluyendo Vogue México, Vogue Italia y Porter, consolidando su estatus como una de las grandes figuras del modelaje dominicano.

Chloé Paredes

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/19/chloe-paredes-para-dior-fe1bee82.jpeg Chloé Paredes para Dior. (FUENTE EXTERNA)

Con solo 18 años, esta modelo de Santo Domingo se convirtió en una de las grandes revelaciones del Fashion Week de París tras debutar para Dior, Loewe, Balenciaga y Miu Miu. Su mezcla de frescura, fuerza y sofisticación la posiciona como una promesa sólida de la industria.

María Sosa

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/19/maria-sosa-giambattista-valli-b4150580.jpg María Sosa desfila para Giambattista Valli. (FUENTE EXTERNA)

Nacida en San Carlos, María debutó en París para la casa Dior y desde entonces su carrera ha seguido en ascenso. Ha desfilado para Giambattista Valli, Dolce & Gabbana y Rokh, además de protagonizar campañas en Inglaterra, Francia, Italia y España, llevando su talento desde sus raíces humildes hasta las grandes ligas de la moda.

Melanie Pérez

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/19/melanie-perez-armani-d88d39bd.jpg Melanie Pérez en la pasarela de Armani. (FUENTE EXTERNA)

Descubierta a los 16 años por Sandro Guzmán, Melanie tuvo un ascenso meteórico. Su primer desfile fue para Balmain y luego vinieron Chanel, Valentino, Miu Miu y Dolce & Gabbana. Su colaboración con Emporio Armani, protagonizando campañas globales, marcó un punto clave en su carrera.

Marina Moioli

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/19/marina-moioli-vs-3daf63f6.jpeg Marina Moioli en el desfile de Victoria's Secret. (FUENTE EXTERNA)

De ascendencia dominicana e italiana, Marina ha brillado en pasarelas internacionales y se convirtió en una de las dos representantes de República Dominicana en el Victoria´s Secret Fashion Show 2025.

Descubierta a través de TikTok, ha desfilado para Gucci, Dior, Bottega Veneta y Alaïa, además de aparecer en Vogue Italia, Harper´s Bazaar y Purple Magazine. Es una de las figuras emergentes más potentes del momento.

Anyelina Rosa

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/19/anyelina-moschino-743d3db6.jpeg Anyelina Rosa en el desfile de Moschino. (FUENTE EXTERNA)

Originaria de La Vega, debutó a los 17 años para Yves Saint Laurent y hoy reside en Nueva York. Ha trabajado con casas de primer nivel y figura en la Hot List de Models.com.

Entre sus logros destaca haber sido captada por Steven Meisel para campañas de Max Mara y Zara, consolidando su lugar en la élite de la moda.

Este desfile no solo celebró seis décadas de una de las casas más importantes de la moda, sino que confirmó algo esencial: la República Dominicana no solo inspira, también lidera.

Elibeidy Dani

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/19/dani-2-25d0a7a1.jpg Elibeidy Dani enParis Fashion Week 2019. (FUENTE EXTERNA)

Destaca como una de las más prominentes. Su debut como modelo exclusiva de Burberry, cerrando el desfile de otoño/invierno 2016, marcó un antes y un después en su carrera.

Desde entonces, ha desfilado para gigantes de la industria como Louis Vuitton, Calvin Klein, Gucci, Valentino, y Prada. Además, ha aparecido en prestigiosas revistas como Vogue Estados Unidos, Vogue Italia y T: The New York Times Style Magazine.

En 2017, el sitio Models.com la nombró "Top Newcomer", un reconocimiento que consolidó su lugar en las élites del modelaje internacional. Con su presencia en campañas de marcas como Mango y Zara, Elibeidy ha demostrado que su carrera está destinada a seguir brillando.

Nathalia Novas

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/19/nathalia-novas-795c0c24.jpg

Nathalia ha logrado que su nombre sea sinónimo de éxito en las pasarelas de todo el mundo. Desde su natal República Dominicana, su talento y belleza la han llevado a las principales capitales de la moda: París, Milán y Madrid.

En su carrera, ha desfilado para Balmain, Dior, Armani, Pucci y Georges Hobeika, entre otras firmas de lujo. Nathalia se ha consolidado como una de las modelos más prometedoras de su generación, destacándose por su elegancia natural y su habilidad para adaptarse a diferentes estilos.

Ahora radicada en Milán, la capital de la moda, sigue conquistando el mundo del modelaje y dejando huella en cada desfile.

Elisa Peña

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/19/elisa-pena-c1e5f1c7.jpeg

Elisa Peña es otro de los nombres que se han destacado en la industria de la moda. Su debut en las pasarelas de París, modelando para Off White en 2021, marcó el comienzo de una carrera brillante.

Firmada por agencias de renombre como Women París, Women Milán y Francina Models en España, Elisa ha trabajado para marcas icónicas como Chanel, Gucci, Louis Vuitton y Christian Dior. Con su capacidad para personificar la esencia de cada diseñador, Elisa sigue siendo una de las modelos más solicitadas en los circuitos internacionales.

Laura Reyes

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/19/laura-reyes-97143a82.jpg

Laura Reyes, quien debutó como modelo exclusiva para Prada en Milán, ha continuado su ascendente carrera desfilando en París para marcas como Maison Margiela, Loewe y Celine.

Su presencia en las pasarelas más importantes del mundo la ha convertido en una de las favoritas de los diseñadores, y su nombre sigue resonando con fuerza en la industria.

Nayeli Figueroa

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/19/nayeli-figueroa-09306803.jpg

Esta joven modelo comenzó su carrera a los 16 años, rápidamente se hizo un nombre en el mundo del modelaje, protagonizando campañas de firmas tan prestigiosas como Christian Dior y Giambattista Valli. A su corta edad, Nayeli ha logrado destacarse por su elegancia natural y su capacidad para transmitir emociones a través de la moda.

Licett Morillo

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/19/licett-f809c35d.jpg

Descubierta en 2018, es una de las jóvenes dominicanas que ha dado un giro rotundo a su vida.

Antes de ser vista por un cazatalentos, trabajaba en una fábrica de plásticos. En cuestión de meses, debutó como modelo exclusiva para Prada, un logro del que pocos modelos pueden presumir. Desde entonces, su carrera ha despegado, consolidándose como una de las promesas más brillantes de la moda internacional.

Te puede interesar Óscar de la Renta rinde homenaje a sus raíces criollas

Beatriz Bienzobas

Periodista, con más de 30 años de experiencia en revistas. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, España. Actualmente, dirige la sección Revista de Diario Libre en la República Dominicana.