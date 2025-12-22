Pintados a mano: el proceso detrás de los estampados de la nueva colección de Oscar de la Renta

El estampado multicolor de flores y las texturas inspiradas en hojas de palma entre lo visto en el desfile de Oscar de la Renta en el Ciudad Colonial. ( FUENTE EXTERNA )

La moda es una forma de arte que comunica tanto emociones como culturas, y en la última colección de Oscar de la Renta, presentada la semana pasada en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, el diseñador dominicano Fernando García logró capturar la esencia de su tierra natal con una mezcla de lujo, feminidad y tradición.

Como co-director creativo de la firma junto a Laura Kim, García mantuvo viva la elegancia atemporal que ha caracterizado a Oscar de la Renta durante décadas y la herencia caribeña.

En unos clips compartidos en sus redes sociales, el diseñador muestra una de las fases más íntimas y creativas del proceso de diseño: la pintura a mano de hibiscos rojos (cayenas) y cherrys, estampados que estarán muy presentes en las prendas de la nueva colección.

"Hibisco pintado, flecos de seda y todo lo dominicano para la celebración número 60 de @oscardelarenta", escribió García, agradeciendo a varias figuras dominicanas, como la primera dama Raquel Arbaje y el diseñador y productor de eventos Sócrates McKinney.

El proceso creativo de la colección no se limita solo a la pasarela. En el carrete de fotos que acompaña su publicación, García comparte momentos de su estancia en la media isla: imágenes en la playa, entre amigos y una mesa con la bandera dominicana (arroz, habichuelas y carne).

Filosofía creativa

El enfoque de García en los estampados sigue una filosofía que ha sido la piedra angular de Oscar de la Renta desde sus inicios: el equilibrio entre la feminidad, el lujo y la artesanía.

En cada diseño, García y Kim logran preservar el espíritu de la firma, mientras lo enriquecen con nuevas influencias, especialmente las que provienen de la herencia dominicana, tanto del fallecido diseñador como de García.

Te puede interesar Puro poder dominicano: 51 modelos brillaron en el desfile Pre-Fall 2026 de Óscar de la Renta