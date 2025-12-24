Dos hermanas, una marca y muchas horas de brillo: así nació UZ Collection
El emprendimiento de Virginia y Yuleiny convirtió el amor por los detalles en accesorios únicos para celebrar con estilo
Cuando se trata de fiestas, cada detalle cuenta. El outfit, los accesorios y, por supuesto, esa cartera especial que termina de elevar todo el look.
Y ahí es donde entra UZ Collection, una marca dominicana de carteras artesanales que combina paciencia, creatividad y mucho amor por el trabajo hecho a mano.
Detrás de cada pieza hay horas de dedicación y cientos -sí, cientos- de cuentas de cristal colocadas una a una.
El resultado: carteras delicadas, llamativas y con personalidad propia, perfectas para brillar en las celebraciones de Navidad y fin de año.
Un emprendimiento que nació entre hermanas y sueños
UZ Collection fue creada por Yuleiny Uceta, periodista y joven emprendedora, junto a su hermana, Virginia, de profesión arquitecta. Juntas decidieron apostar por algo distinto: accesorios artesanales, atemporales y con intención, pensados para mujeres que valoran lo exclusivo y lo bien hecho.
Aunque el proyecto comenzó como una reventa, con el tiempo fue tomando forma propia. Así nació la decisión de diseñar y producir sus propias colecciones, poniendo el foco en el diseño original y el trabajo manual como sello distintivo.
Cada cartera puede llevar hasta 1,230 cuentas de cristal y requerir alrededor de 32 horas de trabajo minucioso, un proceso que no se puede replicar en producción masiva.
Hoy, la marca crece de manera orgánica a través de las redes sociales, donde ha logrado construir una comunidad fiel que conecta con su estética, su historia y su esencia artesanal. Todo el proyecto funciona como una tienda 100 % virtual, demostrando que el talento local también puede brillar en el mundo digital.
Esta temporada festiva, UZ Collection apuesta por tonos como dorado, negro y champagne, ideales para acompañar salidas, cenas y celebraciones de fin de año. Son carteras que no solo complementan el outfit, sino que hablan de elegancia, dedicación y confianza.
Porque, como dicen sus creadoras, no se trata solo de vender carteras, sino de ofrecer calidad, estilo y piezas que hagan sentir especial a quien las lleva.
Y en estas fiestas, sin duda, brillar nunca había sido tan artesanal.