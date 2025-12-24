Dos hermanas, una marca y muchas horas de brillo: así nació UZ Collection

Yuleiny y Virginia Uceta, creadoras de la marca de carteras Uz Collection. ( FUENTE EXTERNA )

Cuando se trata de fiestas, cada detalle cuenta. El outfit, los accesorios y, por supuesto, esa cartera especial que termina de elevar todo el look.

Y ahí es donde entra UZ Collection, una marca dominicana de carteras artesanales que combina paciencia, creatividad y mucho amor por el trabajo hecho a mano.

Detrás de cada pieza hay horas de dedicación y cientos -sí, cientos- de cuentas de cristal colocadas una a una.

El resultado: carteras delicadas, llamativas y con personalidad propia, perfectas para brillar en las celebraciones de Navidad y fin de año.

Un emprendimiento que nació entre hermanas y sueños

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/24/el-apoyo-incondicional-de-nuestras-clientas-y-la-gracia-de-dios-nos-impulsaron-a-dar-un-paso-d-1-3ae277f8.jpg Yuleiny y Virginia Uceta. (FUENTE EXTERNA)

UZ Collection fue creada por Yuleiny Uceta, periodista y joven emprendedora, junto a su hermana, Virginia, de profesión arquitecta. Juntas decidieron apostar por algo distinto: accesorios artesanales, atemporales y con intención, pensados para mujeres que valoran lo exclusivo y lo bien hecho.

Aunque el proyecto comenzó como una reventa, con el tiempo fue tomando forma propia. Así nació la decisión de diseñar y producir sus propias colecciones, poniendo el foco en el diseño original y el trabajo manual como sello distintivo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/24/8c06a3be-bdaa-443e-896f-78bf76cb9582-1-811498a5.jpg

Cada cartera puede llevar hasta 1,230 cuentas de cristal y requerir alrededor de 32 horas de trabajo minucioso, un proceso que no se puede replicar en producción masiva.

Hoy, la marca crece de manera orgánica a través de las redes sociales, donde ha logrado construir una comunidad fiel que conecta con su estética, su historia y su esencia artesanal. Todo el proyecto funciona como una tienda 100 % virtual, demostrando que el talento local también puede brillar en el mundo digital.

Esta temporada festiva, UZ Collection apuesta por tonos como dorado, negro y champagne, ideales para acompañar salidas, cenas y celebraciones de fin de año. Son carteras que no solo complementan el outfit, sino que hablan de elegancia, dedicación y confianza.

Porque, como dicen sus creadoras, no se trata solo de vender carteras, sino de ofrecer calidad, estilo y piezas que hagan sentir especial a quien las lleva.

Y en estas fiestas, sin duda, brillar nunca había sido tan artesanal.