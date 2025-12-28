Brigitte Bardot creó un estilo eterno

La imagen relajada y sensual de Brigitte Bardot trascendió el cine para inspirar prendas emblemáticas de la mujer francesa libre y sin prejuicios. ( FUENTE EXTERNA )

Desde su irrupción en la gran pantalla en los años 1960, el estilo sensual y relajado de Brigitte Bardot inspiró desde zapatillas de bailarina hasta tops marineros, símbolos de la mujer francesa desinhibida.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/28/afp20251228794l2wev1pngstandardelestilobrigittebardot-1fa00374.png

Bailarinas

Bardot, bailarina clásica antes de convertirse en actriz, estaba acostumbrada a las zapatillas de ballet Repetto. En 1956 le pidió a la marca que le hiciera unas zapatillas igual de ligeras y cómodas, pero más favorecedoras y sexis.

Esas bailarinas Cenicienta, de rojo carmín, son la prenda estrella del vestuario en "Y Dios creó a la mujer" de Roger Vadim.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/28/el-calzado-en-el-cine-brigitte-bardot-en-y-dios-creo-a-la-mujer-rojo-4dbd93e3.jpg

Desde entonces la zapatilla se convirtió en un éxito de ventas de la marca, disponible en varios colores y materiales.Bardot combinaba ese calzado con faldas tipo midi, holgadas, o pantalones pitillo.

Estampado vichy

En la década de 1960, las mujeres se casaban de blanco, pero B.B. rompió los moldes. En 1959 le dio el "sí" al actor Jacques Charrier con un vestido rosa de estampado vichy (a cuadros) con manga tres cuartos adornado con bordados ingleses. Todo coronado con una voluminosa melena rubia sin ningún tipo de complemento.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/28/11082022366-65bc266c.jpg

Hasta entonces, el estampado vichy se asociaba a los paños de cocina o los tarros de mermelada en Francia.

"Diseñé un vestido que me recordaba a las pastorcitas del siglo XVIII", explica el creador del vestido, Jacques Esterel, del que se han vendido millones de ejemplares en todo el mundo.

Décadas más tarde, el mito sigue vivo: en 2010, la casa de artículos de cuero de lujo Lancel lanzó una línea de bolsos "BB" forrado con un vichy rosa.

Marinera

Chanel convirtió esta prenda militar y masculina en femenina, pero fue Bardot quien dio fama mundial a esta camiseta de rayas que llevaba suelta o ceñida al cuerpo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/28/brigitte-bardot-d2ec30f1.jpg

El cineasta Jean-Luc Godard vistió a la intérprete con marinera en "El desprecio" en 1963, combinada con una amplia cinta en el pelo, que se convirtió en otra marca de su estilo.

Hombros descubiertos

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/28/8129292482379619581706x2131-a78c558b.jpg

Escote bardot: la actriz dio su nombre a un escote inspirado en su estilo, con los hombros y la parte superior del busto descubiertos, a veces en forma de corazón.

Western

A finales de la década de 1960 B.B. se vistió con un microvestido de cuero y botas hasta los muslos, un vestuario creado para ella por Roger Vivier.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/28/tumblroykmofbtre1vg8zzho11280-fd1ec4b5.jpg

En la década de 1970 la actriz se hizo fan del estilo Cavalli, con su mezcla de jeans y cuero y sus estampados de animales.

Peinado voluminoso, ojos felinos

Ya sea con el pelo suelto y despeinado, con moño o con trenzas, el peinado voluminoso de B.B. ha sido fuente de inspiración en numerosas ocasiones. A veces se lo ceñía con un fular para resaltar los ojos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/28/brigittebardot6552-0005b641.jpg

La actriz también puso de moda el maquillaje de estilo ahumado en sus ojos, resaltado con delineador, para dar una impresión de mirada felina.