Diseñador dominicano Jonathan Melo Ellis arranca el año con dos grandes noticias

El diseñador dominicano Jonathan Melo Ellis arranca el 2026 con nueva línea de calzado y un acuerdo millonario con Carlos Campos New York. ( FUENTE EXTERNA )

El 2026 no pudo comenzar mejor para el diseñador dominicano Jonathan Melo Ellis, quien celebra el nuevo año con dos movimientos clave que consolidan su proyección internacional:

el lanzamiento oficial de su calzado masculino " Perzeveranza "

de su " " y la firma de un contrato millonario de exclusividad con el reconocido diseñador Carlos Campos New York, una de las figuras más influyentes de la moda masculina en Estados Unidos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/06/6a9743b9-d68e-4f09-a545-e2dfac79a2f3-2e64f7da.jpg Carlos Campos y Jonathan Melo. (FUENTE EXTERNA)

Con una carrera marcada por la constancia y el enfoque, Jonathan sigue ampliando su huella en la industria, esta vez de la mano de Campos, conocido por vestir a celebridades como: Pharrell Williams, Justin Timberlake, Enrique Iglesias, Ethan Hawke, Scissor Sisters, Luis Fonsi y Daddy Yankee, además de colaborar con casas de moda de alto perfil como Tommy Hilfiger.

"Perzeveranza": diseño con propósito

Más que una línea de zapatos, "Perzeveranza" es una declaración personal. "Representa mi proceso y todo lo que tuve que vivir para llegar hasta aquí", explica Jonathan, dejando claro que cada par cuenta una historia de disciplina, evolución y visión clara.

Pensada para el hombre urbano contemporáneo, la colección apuesta por un equilibrio entre estilo, comodidad y materiales de alta calidad, adaptándose tanto al ritmo diario como a la exigencia del mundo del entretenimiento. Es calzado diseñado para avanzar, sin perder identidad.

De Katanga al circuito global de la moda

Originario de Katanga, Los Mina, Jonathan emigró siendo joven y, paso a paso, fue construyendo una sólida carrera en la moda masculina urbana en Estados Unidos. Su experiencia incluye colaboraciones con marcas como Saks Fifth Avenue y Orlebar Brown, así como su rol como Senior Brand Ambassador de Bachelor Shoes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/06/0cf10945-e691-4015-af95-0b7caa8c1792-9b2612a1.jpg

A esto se suma su faceta como creador de contenido con el segmento "Aprobado o Rechazado", donde analiza de forma educativa los looks de artistas urbanos, y su marca Jmeloellis Socks, que ha sido destacada por publicaciones como GQ, Vanity Fair y Condé Nast Traveler.

Su trayectoria también lo ha llevado a trabajar como stylist para figuras como Arcángel, J Álvarez, Delaghetto, DJ Luian, José Reyes, Christian Pache y Anonimus MC Ceja / Glad Empire, además de desempeñarse como autor de libros y columnista en Óleo Magazine.

Actualmente, "Perzeveranza" ya está disponible en jmeloellis.com, y la marca tiene planes de expansión a tiendas físicas en Estados Unidos, República Dominicana y México en una primera etapa.

Así, Jonathan Melo Ellis inicia el año reafirmando que la perseverancia -bien escrita, bien diseñada y bien ejecutada- sigue siendo la mejor carta de presentación en la moda global.



