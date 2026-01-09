Madonna protagoniza la sensual campaña de Dolce & Gabbana "The One"

La cantante Madonna para Dolce & Gabbana "The One". ( FUENTE EXTERNA )

La firma italiana Dolce & Gabbana vuelve a sorprender con su nueva campaña para la fragancia The One, eligiendo como protagonistas a Madonna y al actor cubano Alberto Guerra.

El icónico perfume, que ya contó con figuras como Scarlett Johansson, Matthew McConaughey, Emilia Clarke y Kit Harington, ahora tiene a este dúo explosivo como nueva cara.

Dolce destaca que, aunque los tiempos cambian, su narrativa siempre ha estado conectada con el deseo, un tema profundamente explorado tanto por la marca como por Madonna, con quien comparten una larga amistad.

La relación de Dolce & Gabbana con la Reina del Pop comenzó a finales de los 80, cuando la cantante ya era una estrella mundial.

El primer encuentro profesional ocurrió cuando Madonna apareció con un atuendo de Dolce & Gabbana en una fiesta en París. A partir de ahí, la amistad y colaboración entre ellos se consolidaron.

Para esta campaña, Madonna no solo fue la protagonista, sino también una pieza clave en el proceso creativo, trabajando de cerca con Mert Alas y sugiriendo a Alberto Guerra como el compañero perfecto.

A lo largo de los años, la firma ha apostado por representar a figuras maduras en un sector de belleza tradicionalmente enfocado en la juventud.

En este sentido, la marca italiana se une a una tendencia creciente en la industria de la perfumería, donde mujeres mayores de 40 años comienzan a tomar protagonismo, como lo demuestra el caso de Monica Bellucci para Sicily o las embajadoras de Lancôme, Julia Roberts y Susan Sarandon.

Erotismo en la perfumería

La sensualidad en la perfumería tiene una larga historia, ligada al erotismo desde sus orígenes.

Según la historiadora Clara Buedo, las fragancias siempre han estado asociadas con el deseo, desde los perfumes en el antiguo Egipto hasta los anuncios de perfumes que han apelado al erotismo a lo largo del siglo XX.

En ese sentido, la campaña de The One parece subvertir la narrativa tradicional, presentando una belleza que no depende de la juventud, sino de la personalidad, el carácter y la fuerza interior, como afirma Stefano Gabbana.