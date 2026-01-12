Negro, brillo y transparencias: los looks que marcaron los Globos de Oro 2026
Entre siluetas elegantes, apuestas clásicas y guiños contemporáneos, el negro dominó la noche, acompañado de brillos, transparencias y detalles estratégicos que elevaron el glamour y la sensualidad de la gala
La alfombra roja de la 83.ª edición de los Globos de Oro volvió a convertirse en una auténtica pasarela de alta moda.
Emma Stone
Sorprendió con un traje amarillo de dos piezas de Louis Vuitton, que dejaba al descubierto parte de su abdomen y rompía con la paleta oscura dominante.
Jennifer Lawrence
La actriz deslumbró con un vestido a medida de Givenchy, que combinaba delicadas flores bordadas con transparencias estratégicas.
Miley Cyrus
Apostó por la sobriedad chic con un vestido negro de corte recto firmado por Saint Laurent.
Julia Roberts
Se mantuvo fiel a la elegancia atemporal con un vestido negro de corte recto y escote en V de Armani Privé.
Ana de Armas
La actriz cautivó con un vestido negro a medida de Louis Vuitton, de líneas limpias y sofisticadas.
Ariana Grande
Llevó un diseño de Vivienne Westwood, un vestido negro con falda abultada que evocaba un aire teatral y romántico.
Jennifer López
La cantante y actriz brilló con un vestido corte sirena en tonos beige y marrón de Jean-Louis Scherrer, realzando su icónica silueta.
Selena Gómez
Eligió un vestido negro de corte recto con hombros al descubierto de Chanel, minimalista y elegante.
Amanda Seyfried
Destacó con un vestido strapless blanco a medida de Versace, una elección luminosa y clásica.
Jenna Ortega
La actriz se inclinó por un diseño con cut-outs de la colección primavera-verano 2026 de Dilara Findikoglu, reafirmando su estilo vanguardista.
Zoë Kravitz
Apostó por un vestido en tonos pastel de Saint Laurent, aportando suavidad a la alfombra roja.
Kate Hudson
Lució un vestido a medida de Armani Privé, acompañado de joyas de Garatti, logrando un look refinado.
Priyanka Chopra Jonas
La actriz deslumbró con un diseño de Christian Dior de falda globo, complementado con joyas de Bvlgari.
Tessa Thompson
Optó por un vestido strapless de corte recto firmado por Balenciaga.
Dakota Fanning
La actriz brilló con un vestido beige cubierto de destellos de Vivienne Westwood.
Charli XCX
La cantante eligió un vestido de dos piezas en blanco y negro de Saint Laurent, moderno y gráfico.
Pamela Anderson
Apostó a la sofisticación minimalista con un elegante vestido blanco de mangas largas firmado por Ferragamo.