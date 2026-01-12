×
Negro, brillo y transparencias: los looks que marcaron los Globos de Oro 2026

Entre siluetas elegantes, apuestas clásicas y guiños contemporáneos, el negro dominó la noche, acompañado de brillos, transparencias y detalles estratégicos que elevaron el glamour y la sensualidad de la gala

    Expandir imagen
    Negro, brillo y transparencias: los looks que marcaron los Globos de Oro 2026
    Jenna Ortega, Jennifer Lawrence y Ariana Grande entre los looks más destacados de los Globos de Oro 2026. (FUENTE EXTERNA)

    La alfombra roja de la 83.ª edición de los Globos de Oro volvió a convertirse en una auténtica pasarela de alta moda

    Entre siluetas elegantes, apuestas clásicas y guiños contemporáneos, el negro dominó la noche, acompañado de brillos, transparencias y detalles estratégicos que elevaron el glamour y la sensualidad de la gala.

    Emma Stone

    Expandir imagen
    Infografía

    Sorprendió con un traje amarillo de dos piezas de Louis Vuitton, que dejaba al descubierto parte de su abdomen y rompía con la paleta oscura dominante.

    Jennifer Lawrence 

    Expandir imagen
    Infografía

    La actriz deslumbró con un vestido a medida de Givenchy, que combinaba delicadas flores bordadas con transparencias estratégicas.

    Miley Cyrus 

    Expandir imagen
    Infografía

    Apostó por la sobriedad chic con un vestido negro de corte recto firmado por Saint Laurent.

    Julia Roberts

    Expandir imagen
    Infografía

    Se mantuvo fiel a la elegancia atemporal con un vestido negro de corte recto y escote en V de Armani Privé.

    Ana de Armas 

    Expandir imagen
    Infografía

    La actriz cautivó con un vestido negro a medida de Louis Vuitton, de líneas limpias y sofisticadas.

    Ariana Grande

    Expandir imagen
    Infografía

    Llevó un diseño de Vivienne Westwood, un vestido negro con falda abultada que evocaba un aire teatral y romántico.

    Jennifer López

    Expandir imagen
    Infografía

    La cantante y actriz brilló con un vestido corte sirena en tonos beige y marrón de Jean-Louis Scherrer, realzando su icónica silueta.

    Selena Gómez

    Expandir imagen
    Infografía

    Eligió un vestido negro de corte recto con hombros al descubierto de Chanel, minimalista y elegante.

    Amanda Seyfried 

    Expandir imagen
    Infografía

    Destacó con un vestido strapless blanco a medida de Versace, una elección luminosa y clásica.

    Jenna Ortega 

    Expandir imagen
    Infografía

    La actriz se inclinó por un diseño con cut-outs de la colección primavera-verano 2026 de Dilara Findikoglu, reafirmando su estilo vanguardista.

    Zoë Kravitz 

    Expandir imagen
    Infografía

    Apostó por un vestido en tonos pastel de Saint Laurent, aportando suavidad a la alfombra roja.

    Kate Hudson

    Expandir imagen
    Infografía

    Lució un vestido a medida de Armani Privé, acompañado de joyas de Garatti, logrando un look refinado.

    Priyanka Chopra Jonas 

    Expandir imagen
    Infografía

    La actriz deslumbró con un diseño de Christian Dior de falda globo, complementado con joyas de Bvlgari.

    Tessa Thompson

    Expandir imagen
    Infografía

    Optó por un vestido strapless de corte recto firmado por Balenciaga.

    Dakota Fanning 

    Expandir imagen
    Infografía

    La actriz brilló con un vestido beige cubierto de destellos de Vivienne Westwood.

    Charli XCX

    Expandir imagen
    Infografía

    La cantante eligió un vestido de dos piezas en blanco y negro de Saint Laurent, moderno y gráfico.

    Pamela Anderson

    Expandir imagen
    Infografía

    Apostó a la sofisticación minimalista con un elegante vestido blanco de mangas largas firmado por Ferragamo.

