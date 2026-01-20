Pharrell Williams y su visión futurista deslumbran en el desfile de Louis Vuitton en París

El rapero, artista y diseñador de moda estadounidense Pharrell Williams saluda al público tras presentar la colección masculina prêt-à-porter otoño-invierno 2026/2027 de Louis Vuitton, durante la Semana de la Moda de París, el 20 de enero de 2026. ( THOMAS SAMSON / AFP. )

El desfile de Pharrell Williams para Louis Vuitton, con un "dandy del futuro" y un público lleno de estrellas, marcó este martes la primera jornada de la Semana de la Moda masculina de París.

En un decorado con una casa de muros transparentes rodeada de un inmenso jardín, el diseñador y músico estadounidense presentó su colección otoño-invierno 2026, una propuesta que "reimagina un futuro ya en marcha", según una nota de prensa de la marca francesa.

Trajes estructurados de "elegancia retrofuturista", abrigos de corte clásico con lazadas en el cuello, cazadoras de cuero ajustadas, pantalones amplios... un "dandy del futuro" que se pasea alrededor de esta casa de cuidado diseño, siempre mostrando las maletas y bolsos que tanto caracterizan a Louis Vuitton.

La paleta de esta colección está dominada por el gris, a veces con texturas y brillos, y también el rojo intenso y el caqui.

Estrellas en el desfile

Como es habitual en los desfiles de Williams, entre el público figuraban numerosas estrellas, especialmente del mundo de la música, como los raperos estadounidenses Usher, Future y Quavo y la también cantante SZA. Los actores Callum Turner, imagen de la marca, y Daniel Brühl también estuvieron en el pase.

Louis Vuitton cerró la primera jornada de esta edición, en la que también se vieron las propuestas de los franceses Jeanne Friot y Études Studio, y de la marca japonesa Auralee.

Moda comprometida

Friot, una joven diseñadora francesa conocida por su moda inclusiva, sin género y comprometida, dio el pistoletazo de salida, con "Awake", una colección mixta.

Esta creadora de 30 años presentó, en forma de coreografía, un vestuario con piezas hechas a partir de cinturones de cuero, minifaldas tipo kilt y chaquetas de corte esculpido, en tonos rojos, negros y violetas.

La idea era proponer como "un despertar sonoro y escénico en la apertura", explicó a AFP la diseñadora, que desfiló por primera vez en el calendario oficial.

Études Studio también escogió la música como hilo conductor de su propuesta, mixta, con trajes estructurados, chaquetas tipo bombers y jerséis en mohair, todo en tonos grises, violetas y burdeos.

"Esta colección se creó en torno a la idea de la evolución en la música, pero también en las artes, la influencia de la música en las artes y cómo los artistas han utilizado el sonido como materia", dijeron Aurélien Arbet y Jérémie Egry, el dúo de creativos de la marca.

Auralee presentó una moda de inspiración vintage, depurada, que combina gabardinas y pantalones de pana, cuero, camisas de cuadros y faldas fluidas en tonos crudos, marrones o grises, realzados con toques vivos de azul y verde.

Expectativas para la Semana de la Moda

Durante seis días, 66 marcas desvelarán sus nuevas propuestas con 36 desfiles y 30 presentaciones, en una edición que se anuncia menos espectacular que en 2025, tras los numerosos cambios de directores artísticos en conocidas casas.

Muchos especialistas tildaron la Semana de la Moda femenina de octubre de "histórica", con los primeros pasos de diseñadores como Matthieu Blazy para Chanel y Jonathan Anderson para la línea femenina de Dior.

En esta nueva edición, "vamos a entrar en una fase con menos retos y expectativas", según Marc Beaugé, director de la revista francesa L'Étiquette.

Dior presentará el miércoles su colección masculina, firmada por segunda vez por Anderson, después de que el creador norirlandés de 41 años recibiera buenas críticas por su propuesta estival en junio y comentarios menos entusiastas para su primera línea femenina en octubre.

Otros momentos destacados serán la despedida de Véronique Nichanian para Hermès tras 37 años al frente de la línea masculina, y el desfile del estadounidense de raíces mexicanas Willy Chavarria, un diseñador abiertamente activista, defensor de los migrantes y de la causa homosexual.

La española Sonia Carrasco, cuyos modelos lució la cantante Rosalía en la promoción de su nuevo disco "Lux", integra por primera vez el calendario oficial, en la categoría de "presentación".

Esta edición también cuenta con dos ausencias importantes: la marca española Loewe, que debía presentar su primera colección masculina a cargo de los estadounidenses Jack McCollough y Lazaro Hernandez, y Saint Laurent, que regresó al calendario oficial en junio y ha vuelto a desaparecer.