Anderson reinventa los clásicos de Dior con toques punk en la Semana de la Moda Masculina

El diseñador norilandés buscó crear "asociaciones sin complejos", que unan lo antiguo y lo nuevo de forma natural. ( AFP )

Entre clásicos de Christian Dior, toques punk y referencias al innovador modisto francés Paul Poiret, Jonathan Anderson presentó este miércoles su segunda colección masculina para la legendaria marca, en uno de los momentos más esperados de la Semana de la Moda masculina de París.

Por la pasarela se vieron capas en brocado, polos con charreteras brillantes, vestidos de malla, bermudas jeans y múltiples versiones de la chaqueta Bar, un icono de la marca que realza la feminidad con su cintura ceñida y faldón amplio.

El diseñador norilandés buscó crear "asociaciones sin complejos", que unan lo antiguo y lo nuevo de forma natural, según la nota de prensa de Dior.

"No quiero normalidad. Quiero un personaje un poco excéntrico, ahí donde una cierta forma punk se encuentra con Poiret, y luego un look más elegante con un bolso de malla", explicó el creador de 41 años poco antes del inicio de su desfile otoño-invierno en los jardines del museo Rodin.

Algunas de las propuestas hacían referencia directamente al diseñador Paul Poiret, figura destacada de la moda de principios del siglo XX conocido por sus creaciones fluidas, lejos del corsé tradicional, y sus motivos exóticos.

De esa inspiración nace el look que abrió el desfile, con un top brillante violeta que recuerda a un vestido de los años 1920, y también las capas con estampados de colores intensos que recubren abrigos y chaquetas.

Origen casual

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/21/afp2026012193hx8wcv2highresfashionfrancedior-0fbd18c7.jpg Anderson se ha forjado una reputación de creador de cortes impecables y por el uso de materiales nobles, como el cuero y el metal. (AFP)

El origen de estas referencias es casi casual. Anderson descubrió recientemente el nombre de Poiret en una placa en el suelo delante de la boutique Dior cerca de los Campos Elíseos.

Al día siguiente, contó Anderson, encontró "un vestido increíble de Poiret, de 1922", que lo llevó a imaginar lo que podría haber sido un encuentro entre este modisto y Christian Dior.

Los clásicos de Dior volvieron a aparecer, como la chaqueta Bar, aquí reinterpretada en jeans, tweed, modelos súper cortos o más tipo abrigo.

El desfile de Anderson era uno de los más esperados de la edición. Después de estrenarse en Dior con la primera propuesta masculina en junio, de la que recibió buenas críticas, su línea femenina en octubre tuvo comentarios menos entusiastas.

Este miércoles, entre el público se encontraban numerosas estrellas, como los actores Robert Pattinson, Joe Alwyn y Wagner Moura, o la cantante estadounidense SZA.

También estuvo el cineasta italiano Luca Guadagnino, para quién Anderson diseñó el vestuario de "Desafiantes", con Zendaya y Josh O'Connor, y "Queer", con Daniel Craig.

Anderson está considerado uno de los niños prodigio de la moda, reconocido por haber proyectado a nivel internacional la firma española Loewe, también propiedad de LVMH, en la que trabajó durante una década.

Se ha forjado una reputación de creador de cortes impecables y por el uso de materiales nobles, como el cuero y el metal.

Anderson fue nombrado en junio para reemplazar a Maria Grazia Chiuri al frente de las colecciones femeninas poco después de ser nombrado en Dior Homme.

Se convirtió así en el primer diseñador desde Christian Dior en supervisar las tres líneas de la casa emblemática de LVMH, incluida la alta costura, cuya primera colección presentará la semana que viene en París.

Recuerdo a Amy Winehouse

Este miércoles también desfiló la marca francesa 3.Paradis, con una colección con aires de homenaje "a los que no están más en este mundo", en palabras de su director creativo, Emeric Tchatchoua.

Entre sus propuestas, había varias piezas en honor a la cantante Amy Winehouse, fallecida en 2011, como suéters y chaquetas con su rostro, y peinados de su estilo.

Y otra casa gala, Egonlab, fundada en 2019, también presentó su colección, mixta, con siluetas de sastrería que incluían detalles asimétricos y acabados troquelados. Hubo conjuntos de faldas y cazadoras en denim, con cuellos muy altos, y unas vistosas plumas colocadas como corpiños.

"Quisimos explorar algo más fantasioso, más romántico, en algunas piezas como los tops de plumas, porque a este mundo le falta mucha fantasía y la necesitamos de verdad", explicaron los dos creadores de la marca, Florentin Glémarec y Kévin Nompeix, precisando que estas plumas eran material desechado de casas de alta costura que iba a ser eliminado.

En esta edición de la Semana de la Moda masculina, 66 marcas desvelarán su nuevas propuestas con 36 desfiles y 30 presentaciones, hasta el 25 de enero.