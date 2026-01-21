El modelo dominicano Juanel Hernández desfila para Giorgio Armani en Milán

Juanel Hernández hizo "doble look" en la pasarela de la firma italiana Armani. ( INSTAGRAM )

"Lo que un día fue un sueño hoy es una realidad". Con esta frase, Juanel Hernández resumió el momento que vive su carrera, luego de desfilar para Giorgio Armani en Milán, uno de los escenarios más prestigiosos de la moda masculina a nivel mundial.

El joven modelo dominicano continúa así consolidando su presencia en las grandes capitales de la moda internacional y reafirmando el talento criollo en pasarelas de alto nivel.

"Mi primer trabajo en Milán fue el desfile de emporio Armani, el cual me he sentido muy orgulloso de hacerlo varias temporadas corridas. Pero esta temporada cumplí un nuevo sueño caminar para Giorgio Armani, otra de la línea de maestro Armani", publicó en su cuenta de Instagram.

La participación de Juanel en el desfile de la icónica casa italiana no fue casual. El modelo fue seleccionado entre más de 300 aspirantes de distintas partes del mundo, de los cuales apenas unos 65 lograron formar parte del elenco final.

Un logro que habla de disciplina, preparación y una proyección cada vez más sólida dentro de la industria.

Tras el desfile, Hernández compartió en sus redes sociales el proceso de casting, acompañado de una confesión honesta: solo publicaría esas imágenes si era elegido. El audiovisual se convirtió en una muestra auténtica del camino que hay detrás de las grandes pasarelas: esfuerzo, fe y determinación.

Este nuevo hito se suma a una lista creciente de marcas internacionales con las que ha trabajado, posicionándolo como uno de los modelos masculinos dominicanos más influyentes de la actualidad.

Su carrera no solo marca un logro personal, sino que abre puertas a una nueva generación de talentos locales, demostrando que la moda dominicana tiene voz y presencia en el escenario global.

Un camino de éxito

En enero de 2025, hace justo un año, Juanel Hernández hizo historia al convertirse en el primer modelo masculino dominicano en protagonizar una campaña de Louis Vuitton. Fue uno de los rostros de la colección Primavera-Verano 2025, bajo la dirección creativa del artista y diseñador Pharrell Williams, un paso que consolidó su proyección internacional.

A ello se suma su creciente cercanía con figuras legendarias de la industria, como Donatella Versace, con quien fue visto compartiendo durante los Latin American Fashion Awards 2025, un gesto que confirma su posicionamiento dentro de los círculos más exclusivos de la moda.

El éxito de Juanel Hernández trasciende lo individual. Representa también un triunfo para la República Dominicana, país que se reafirma como cuna de grandes modelos femeninos y masculinos.

Nombres como Lineisy Montero, Arlenis Sosa y ahora Juanel confirman que el talento dominicano continúa conquistando pasarelas, campañas y editoriales de renombre, dejando una huella cada vez más firme en la historia de la moda internacional.