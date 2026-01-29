Trendy Fashion Week RD celebra su quinta edición

Trendy Fashion Week RD en 2026 se consolida como una plataforma internacional de alto nivel para impulsar el talento de diseñadores de República Dominicana, América Latina y el mundo, al tiempo que proyecta a Santo Domingo como un destino de lujo y cultura en el Caribe.

La afirmación la hace el productor del evento y CEO Jonathan Medero. Gracias a su alianza estratégica con Latinoamérica Te Viste y el respaldo de diversas embajadas, el evento promueve un valioso intercambio cultural, con amplia cobertura especializada y una experiencia integral que trasciende la pasarela.

Se llevará a cabo del 5 al 7 de marzo de 2026, para convertir la emblemática Cúpula del Palacio de Bellas Artes en un escenario en el que se fusionará elegancia, innovación y cultura, para proyectar lo mejor del diseño nacional e internacional.

Diseñadores nacionales e internacionales

La representación dominicana estará liderada por figuras locales de la talla de:

Giannina Azar

Tony Boga

Eddie Rambaldy

Alba Almonte

Martin Polanco

Krisheisy y Kache

A esta propuesta se suma una prestigiosa delegación internacional que incluye a José Zafra (Perú), Velladonie (México) y Federico Visuetti (Panamá). Puerto Rico tendrá una participación masiva con las colecciones de destacados creadores como Marcos Carranzana, José Texeira, Lissa Porrata, José Raúl, Liliana Velázquez, Loraine Ortiz y Héctor Molina.

Un momento destacado de esta edición será la participación especial del Instituto Técnico Superior Mercy Jácquez (ITESUMJ), donde 20 estudiantes de término tendrán la oportunidad de representar a la institución, exhibiendo su talento y creatividad en esta plataforma profesional.

Asimismo, el relevo generacional también tendrá su espacio estelar en el Trendy FashionWeek Kids, donde se presentarán las propuestas de Dikahira Bautista, Emily Reyes, Rosani López (RossViki) y Vanesa Fashion Kids.

En total, más de 100 modelos procedentes de Puerto Rico, Cuba, Colombia, Venezuela y República Dominicana darán vida a las creaciones de estos artistas, bajo la mirada de scouts de las mejores agencias internacionales que asistirán con el objetivo de captar nuevas promesas del modelaje.