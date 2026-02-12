Giannina Azar deslumbra en el NYFW con su colección "Juliette", moda con causa

La diseñadora dominicana Giannina Azar junto a las modelos del desfile de su colección "Juliette" en el NYFW. ( FUENTE EXTERNA )

Nueva York se convirtió en el escenario de una noche de puro glamour y sensibilidad social. La reconocida diseñadora internacional Giannina Azar inauguró oficialmente el New York Fashion Week United en Manhattan, con su colección otoño-invierno "Juliette", una propuesta que fusiona lujo, arte y compromiso con la niñez.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/12/whatsapp-image-2026-02-12-at-105054-am-2-0be9611f.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/12/whatsapp-image-2026-02-12-at-105055-am-73fe3c12.jpeg ‹ >

La colección, compuesta por 40 vestidos de gala presentados por 40 modelos -muchas de ellas reinas de belleza- da continuidad a su anterior entrega "Renaissance", pero esta vez con un propósito benéfico: apoyar iniciativas en favor de los niños.

Moda con causa

"Juliette" nace inspirada en el legado de los hijos, en la importancia de traspasar ideas y fomentar la creatividad de las nuevas generaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/12/whatsapp-image-2026-02-12-at-105053-am-65723122.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/12/whatsapp-image-2026-02-12-at-105054-am-1-f050787e.jpeg ‹ >

El desfile cerró con la aparición de una niña llamada Juliette, símbolo vivo de esperanza y futuro.

El evento, celebrado en Times Square ante líderes de la industria, medios internacionales y celebridades, contó con la coordinación general de Miami Talents. Los accesorios fueron de Gisselle Mancebo y Vizcarra; los abrigos de SEV por Abigail Silverio; y la orfebrería, tocados y collares estuvieron a cargo del estilista Roger Pérez.

El maquillaje fue responsabilidad de Francis Star, reconocido por ser el mimo de Cardi B, mientras que las carteras llevaron la firma de Soraya Khoury y Jesús Hernández.

Sobre la pasarela desfilaron celebridades, modelos y reinas de belleza como Olivia Yacé y Stephani Abasali y la participación especial de Gabriela Spanic.

Con esta presentación inaugural, Giannina Azar reafirma su lugar como potencia global de la moda. Ha vestido a grandes celebridades internacionales y ha participado en el New York Fashion Week en más de 20 ocasiones, consolidando una trayectoria que une elegancia, fuerza y visión sin límites.