Jenny Polanco inaugura su primera boutique internacional en Coral Gables

La casa de moda Jenny Polanco inaugura su primera boutique propia fuera de República Dominicana, marcando un hito histórico para la marca y para la moda dominicana.

Ubicada en Coral Gables, Florida, esta apertura representa mucho más que un nuevo espacio comercial: es la celebración de un logro colectivo construido a lo largo de más de cuatro décadas de trabajo, artesanía y confianza.

Esta nueva etapa materializa un sueño que Jenny tuvo desde siempre: llevar el diseño dominicano al escenario internacional sin perder su esencia, su identidad ni su profunda conexión con el Caribe.

Hoy, ese sueño se hace realidad gracias al respaldo constante de sus clientas, al talento de los artesanos y a una comunidad que ha acompañado a la marca durante más de 45 años.

Carla Quiñones Polanco, CEO de la firma, expresó que esta apertura simboliza la consolidación de una visión estratégica cuidadosamente construida.

"La llegada a Coral Gables representa un paso firme dentro de nuestro plan de expansión internacional. No se trata solo de crecer geográficamente, sino de proyectar al mundo el valor de la artesanía dominicana y el legado creativo de Jenny Polanco, con coherencia, respeto y visión de futuro", afirmó.

Coral Gables fue elegido como primer destino internacional por ser un punto de encuentro natural entre culturas, historia y elegancia. Desde esta ciudad, la marca establece un diálogo con un público global que valora la autenticidad, la calidad y las historias con propósito, posicionando la moda dominicana como una propuesta relevante dentro del panorama internacional.

"La marca ha evolucionado con el tiempo, pero sus pilares permanecen intactos: la excelencia artesanal, la identidad caribeña y la feminidad atemporal. Nuestro compromiso es seguir honrando ese legado mientras construimos nuevas oportunidades para el diseño dominicano en el exterior", agregó Quiñones Polanco.

La visión creativa actual de Jenny Polanco se sostiene sobre pilares claros e innegociables: la artesanía dominicana, el trabajo manual, la atención al detalle y una feminidad caribeña atemporal.

La evolución de la marca se manifiesta en su capacidad de adaptarse a nuevos contextos culturales sin perder autenticidad, permitiendo que su lenguaje de diseño converse con nuevas audiencias alrededor del mundo.

La boutique presenta una cuidada selección de piezas que reflejan la esencia de la casa: siluetas elegantes, textiles nobles, accesorios y propuestas que celebran la atemporalidad y la identidad caribeña.

Más que un punto de venta, el espacio ha sido concebido como una experiencia sensorial que invita a conectar con la historia, el arte y la sensibilidad de la marca.

El diseño de la tienda estuvo a cargo del museógrafo y curador Orlando Isaac, quien realizó una interpretación de la esencia de la marca, capturando su carácter, feminidad, textura y expresión visual en una atmósfera que honra el legado y la identidad de Jenny Polanco.

Esta apertura marca el inicio de una estrategia de expansión internacional pensada a largo plazo, con Miami como punto de partida para seguir abriendo caminos al diseño dominicano.

A través de esta presencia, la marca proyecta un mensaje claro al mundo: la moda dominicana tiene identidad, valor cultural y una voz propia dentro de la industria global.