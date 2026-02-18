La modelo dominicana Diana Acosta inicia su carrera internacional

La modelo dominicana Diana Acosta inicia con 18 años su carrera internacional de modelaje tras firmar con Heroes Models. ( FUENTE EXTERNA )

A veces, los grandes sueños nacen en los lugares más cotidianos. En el caso de Diana Acosta, todo comenzó en el Ensanche La Fe, un sector vibrante de Santo Domingo donde creció imaginando su futuro. Quizás no lo sabía entonces, pero ese futuro la esperaba en las pasarelas internacionales.

Hoy, con 18 años, 5´ 9" de estatura y una presencia que transmite seguridad y dulzura a la vez, Diana acaba de firmar contrato con la prestigiosa agencia Heroes Models en Nueva York. Es un paso decisivo que confirma lo que muchos ya intuían: su talento estaba destinado a cruzar fronteras.

Sin embargo, el camino no fue casualidad, sino el resultado de años de preparación, paciencia y enfoque.

Un casting inesperado

Aunque su primer amor fue la danza, el destino tenía otros planes. A los 12 años, Diana asistió a un casting de Ossygeno Models Management, donde el ojo experto de su fundador, Sandro Guzmán, detectó de inmediato su potencial.

Desde entonces, comenzó un proceso de formación que fue mucho más allá de aprender a caminar frente a una cámara. Diana se preparó integralmente: estudió inglés en el Instituto Cultural Dominico Americano, se graduó con honores y actualmente cursa Negocios Internacionales, carrera que continuará de manera virtual mientras desarrolla su carrera en el extranjero.

Y es que, para ella, el modelaje no es solo una meta personal, sino también una forma de honrar el esfuerzo de su familia.

"Mi mayor sueño es comprarle una casa a mi mamá", comparte con sencillez, recordando los sacrificios de quien ha trabajado durante años como asistente dental.

Ahora, mientras inicia esta nueva etapa en Nueva York, Diana no solo lleva consigo su disciplina y preparación. También carga con el orgullo de sus raíces, el apoyo de su gente y la ilusión de demostrar que el talento dominicano puede conquistar cualquier escenario.

Y es que su historia apenas comienza.