Georgina Duluc debutará en Premio Lo Nuestro con diseño de Giannina Azar

La presentadora de televisión y actriz dominicana Georgina Duluc se prepara para vivir un importante momento en su carrera, al desfilar por primera vez en la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro.

Para esta ocasión tan especial, Duluc apostará por el talento y la elegancia de la diseñadora Giannina Azar, luciendo una creación exclusiva que promete captar todas las miradas a su paso por la alfombra roja.

Además, Georgina tendrá el honor de presentar uno de los galardones de la noche, momento en el que realizará un segundo cambio de vestuario para lucir un diseño perteneciente a la aclamada colección "Juliette" de Azar.

Esta propuesta, presentada recientemente durante el New York Fashion Week United en Manhattan, celebra el legado, la creatividad y la esperanza en las nuevas generaciones, fusionando lujo, arte y sensibilidad social.

El vestido está realizado en un brocado francés de seda, color dorado, falda sesgada con enorme cola, bordado con cristales de swarovski y el bustier es confeccionado en resina y adornado en pan de oro.

Detalles del estilismo

La coordinación y logística está a cargo de Lulu Madera y el estilismo por Keyther Estévez. Las joyas de Gisselle Mancebo y la orfebrería y tocados a cargo Róyer Pérez.

Con esta participación, Georgina Duluc se convierte en embajadora del talento dominicano ante millones de espectadores, celebrando la moda, el arte y la excelencia latina en una noche que promete ser inolvidable.

