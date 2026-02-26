Código negro: así deben vestir los legisladores y funcionarios este 27 de febrero

El presidente Luis Abinader acompañado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y la primera dama, Raquel Arbaje, durante la Rendición de Cuentas de 2025. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

A partir de las 8:00 de la mañana de este viernes 27 de febrero, los legisladores dominicanos darán apertura a la Primera Legislatura Ordinaria del 2026 en el Salón de la Asamblea Nacional.

En el mismo acto se recibirá al presidente de la República para la presentación de su Rendición de Cuentas, como parte del 182 aniversario de la Independencia Nacional.

Se trata de una de las ceremonias institucionales más importantes del calendario oficial. Además de su relevancia política, el evento está marcado por un estricto código de vestimenta que cada año genera interés y conversación.

Reglas claras

Para las mujeres, el protocolo establece vestimenta completamente negra: falda y chaqueta o vestido, preferiblemente por debajo de las rodillas y sin escotes pronunciados. Los zapatos y la cartera deben ser negros, manteniendo una imagen sobria y formal.

En el caso de los hombres, la norma indica traje negro, corbata negra y zapatos negros. La uniformidad no es opcional: forma parte del ceremonial oficial del 27 de febrero.

Este tipo de lineamientos busca proyectar seriedad y coherencia institucional, evitando distracciones y reforzando el carácter solemne de la fecha.

¿Por qué negro el 27 de febrero?

El uso del color negro durante la Rendición de Cuentas fue establecido mediante decreto en 1973 por el entonces presidente Joaquín Balaguer.

La disposición ordena que en las ceremonias oficiales celebradas en invierno se utilice el color negro, diferenciándolas de las ceremonias de verano, como las del 16 de agosto, en las que se emplea el blanco.

Más que una preferencia estética, se trata de un código protocolar que ha permanecido vigente por más de cinco décadas y que se ha convertido en parte de la identidad visual del acto.

Más allá del estilo

Aunque el enfoque suele centrarse en la imagen, el 27 de febrero es, ante todo, una fecha de alta trascendencia nacional. La apertura legislativa y la Rendición de Cuentas permiten evaluar la gestión gubernamental y conocer las prioridades del año.

El negro, en este contexto, no es una tendencia ni una declaración personal de estilo. Es una tradición institucional que refuerza el carácter formal de una jornada clave para la vida democrática del país.

Te puede interesar Cómo usar el look "total black" sin caer en la monotonía