Negro absoluto, estilo impecable: la moda que marcó la rendición de cuentas
Entre siluetas estructuradas, guiños a la sastrería masculina y detalles asimétricos, la escena política se transformó en una pasarela donde el poder y el estilo caminaron de la mano
En la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, el protocolo es claro: negro riguroso. Sin embargo, lejos de limitar la creatividad, el código de vestimenta se convirtió en un lienzo para que funcionarias, legisladoras e invitadas especiales demostraran que la sobriedad también puede ser sinónimo de carácter, tendencia y sofisticación.
Entre siluetas estructuradas, guiños a la sastrería masculina, detalles asimétricos y joyería cuidadosamente seleccionada, la escena política se transformó en una pasarela donde el poder y el estilo caminaron de la mano.
Raquel Peña
La vicepresidenta apostó nuevamente por la sobriedad elegante con un sastre firmado por el modista Omar Díaz. De corte clásico e impecable confección, el conjunto destacó por su estructura limpia y detalles sutiles que aportaron modernidad sin romper el protocolo.
Raquel Arbaje
La primera dama eligió un conjunto compuesto por chaqueta de corte asimétrico y falda tubo, una silueta que estiliza y proyecta firmeza. El collar de perlas aportó un acento atemporal, reafirmando la elegancia discreta que la caracteriza.
Gloria Reyes
En su estreno como ministra de la Mujer, lució un diseño de la reconocida Michelle Reynoso que elevó el clásico conjunto de dos piezas al combinar texturas y sumar un lazo sobre un hombro como detalle protagonista.
El estilismo se completó con maquillaje de Jhonaly Guzmán, peinado de Elvira Sepúlveda y joyas de Ruth Alta Joyería.
Faride Raful
La ministra de Interior y Policía rompió con la tradición del vestido o la falda al optar por un traje de chaqueta y pantalón, reafirmando la fuerza de la sastrería femenina como símbolo de liderazgo contemporáneo. El estilismo y dirección creativa estuvo a cargo de Reading Pantaleón.
Betty Gerónimo
La alcaldesa de Santo Domingo Norte eligió un conjunto de chaqueta con detalles dorados y falda a juego, incorporando destellos metálicos que contrastaron con el negro dominante.
Brenda Ogando
La diputada por Azua vistió un diseño de Lucía Pichardo en crepé doble negro al sesgo. Los botones dorados aportaron carácter y verticalidad a la silueta. El look fue complementado con maquillaje de Marihenelis y asesoría de imagen de Laura Villamán.
Carmen Ligia Barceló
La diputada apostó por un diseño de Christopher y Cristian, acompañado de peinado de Elvira Sepúlveda y maquillaje de Kate Pedie, logrando una imagen sobria y armónica.
Selinée Méndez
La diputada del Distrito Nacional llevó un diseño de Maison Rivero en crepé de seda italiano negro, inspirado en la deconstrucción del traje masculino desde una visión femenina contemporánea. Las joyas de Laura Tosato y el maquillaje de Lucy Perrone aportaron un acabado refinado y moderno.
Biviana Riveiro
La directora ejecutiva de ProDominicana optó por un vestido de Carla Ruiz, complementado con accesorios a juego y joyas de Ruth Alta Joyería. El maquillaje de Jhonaly Guzmán y el estilismo pulido reforzaron una imagen elegante y ejecutiva.
Liz Mieses
Lució un diseño de Christopher y Cristian, con peinado de Elvira Sepúlveda y maquillaje de Jhonaly Guzmán, manteniendo una línea clásica y depurada.
Soraya Suárez
La diputada por Santiago eligió un vestido de Cristian Lagares que destacó por sus puños trabajados y una hilera de botones que aportaron sofisticación contemporánea. Un balance acertado entre solemnidad institucional y tendencia.
Luz Estrella
La subdirectora de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria, Luz Estrella, llevó un traje estructurado de Benito Antonio. El maquillaje estuvo a cargo de Jonathan Klembert y la asesoría de imagen de Bray Vargas.
Celines Toribio
Deslumbró con un diseño de Nina Vásquez Studio, acompañado de un estilismo cuidado en manos de Kilcia Medina y Tina Sánchez, reafirmando su sello glamuroso dentro del protocolo.
Daritza Zapata
La diputada Daritza Zapata lució un diseño de Bianna Candelario que proyectó modernidad con detalles asimétricos, demostrando que el negro puede reinventarse sin perder solemnidad.
Yudy Moscoso
La esposa del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, eligió un diseño estructurado de Jusef Sánchez, de líneas limpias y elegantes. Su estilismo estuvo a cargo de Eddy Santiago, con maquillaje y peinado de Roanmy Mateo.
Olfanny Méndez
También confió en Lucía Pichardo con una chaqueta en crepé doble negro combinada con un pódeseua que definió la cintura en silueta peplum, resaltando estructura y feminidad.