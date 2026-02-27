×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Rendición de cuentas 2026
Rendición de cuentas 2026

Negro absoluto, estilo impecable: la moda que marcó la rendición de cuentas

Entre siluetas estructuradas, guiños a la sastrería masculina y detalles asimétricos, la escena política se transformó en una pasarela donde el poder y el estilo caminaron de la mano

    Expandir imagen
    Negro absoluto, estilo impecable: la moda que marcó la rendición de cuentas
    Raquel Peña, Luis Abinader y Raquel Arbaje en el Congreso Nacional previo a la rendición de cuentas. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

    En la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, el protocolo es claro: negro riguroso. Sin embargo, lejos de limitar la creatividad, el código de vestimenta se convirtió en un lienzo para que funcionarias, legisladoras e invitadas especiales demostraran que la sobriedad también puede ser sinónimo de carácter, tendencia y sofisticación.

    Entre siluetas estructuradas, guiños a la sastrería masculina, detalles asimétricos y joyería cuidadosamente seleccionada, la escena política se transformó en una pasarela donde el poder y el estilo caminaron de la mano.

    Raquel Peña

    Expandir imagen
    Infografía

    La vicepresidenta apostó nuevamente por la sobriedad elegante con un sastre firmado por el modista Omar Díaz. De corte clásico e impecable confección, el conjunto destacó por su estructura limpia y detalles sutiles que aportaron modernidad sin romper el protocolo.

    Raquel Arbaje

    Expandir imagen
    Infografía

    La primera dama eligió un conjunto compuesto por chaqueta de corte asimétrico y falda tubo, una silueta que estiliza y proyecta firmeza. El collar de perlas aportó un acento atemporal, reafirmando la elegancia discreta que la caracteriza.

    Gloria Reyes

    Expandir imagen
    Infografía

    En su estreno como ministra de la Mujer, lució un diseño de la reconocida Michelle Reynoso que elevó el clásico conjunto de dos piezas al combinar texturas y sumar un lazo sobre un hombro como detalle protagonista.

    El estilismo se completó con maquillaje de Jhonaly Guzmán, peinado de Elvira Sepúlveda y joyas de Ruth Alta Joyería.

    Faride Raful

    Expandir imagen
    Infografía

    La ministra de Interior y Policía rompió con la tradición del vestido o la falda al optar por un traje de chaqueta y pantalón, reafirmando la fuerza de la sastrería femenina como símbolo de liderazgo contemporáneo. El estilismo y dirección creativa estuvo a cargo de Reading Pantaleón.

    Betty Gerónimo

    Expandir imagen
    Infografía

    La alcaldesa de Santo Domingo Norte eligió un conjunto de chaqueta con detalles dorados y falda a juego, incorporando destellos metálicos que contrastaron con el negro dominante.

    Brenda Ogando

    Expandir imagen
    Infografía

    La diputada por Azua vistió un diseño de Lucía Pichardo en crepé doble negro al sesgo. Los botones dorados aportaron carácter y verticalidad a la silueta. El look fue complementado con maquillaje de Marihenelis y asesoría de imagen de Laura Villamán.

    Carmen Ligia Barceló

    Expandir imagen
    Infografía

    La diputada apostó por un diseño de Christopher y Cristian, acompañado de peinado de Elvira Sepúlveda y maquillaje de Kate Pedie, logrando una imagen sobria y armónica.

    Selinée Méndez

    Expandir imagen
    Infografía

    La diputada del Distrito Nacional llevó un diseño de Maison Rivero en crepé de seda italiano negro, inspirado en la deconstrucción del traje masculino desde una visión femenina contemporánea. Las joyas de Laura Tosato y el maquillaje de Lucy Perrone aportaron un acabado refinado y moderno.

    Biviana Riveiro

    Expandir imagen
    Infografía

    La directora ejecutiva de ProDominicana optó por un vestido de Carla Ruiz, complementado con accesorios a juego y joyas de Ruth Alta Joyería. El maquillaje de Jhonaly Guzmán y el estilismo pulido reforzaron una imagen elegante y ejecutiva.

    Liz Mieses

    Expandir imagen
    Infografía

    Lució un diseño de Christopher y Cristian, con peinado de Elvira Sepúlveda y maquillaje de Jhonaly Guzmán, manteniendo una línea clásica y depurada.

    Soraya Suárez

    Expandir imagen
    Infografía

    La diputada por Santiago eligió un vestido de Cristian Lagares que destacó por sus puños trabajados y una hilera de botones que aportaron sofisticación contemporánea. Un balance acertado entre solemnidad institucional y tendencia.

    Luz Estrella

    Expandir imagen
    Infografía

    La subdirectora de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria, Luz Estrella, llevó un traje estructurado de Benito Antonio. El maquillaje estuvo a cargo de Jonathan Klembert y la asesoría de imagen de Bray Vargas.

    Celines Toribio

    Expandir imagen
    Infografía

    Deslumbró con un diseño de Nina Vásquez Studio, acompañado de un estilismo cuidado en manos de Kilcia Medina y Tina Sánchez, reafirmando su sello glamuroso dentro del protocolo.

    Daritza Zapata

    Expandir imagen
    Infografía

    La diputada Daritza Zapata lució un diseño de Bianna Candelario que proyectó modernidad con detalles asimétricos, demostrando que el negro puede reinventarse sin perder solemnidad.

    Yudy Moscoso

    Expandir imagen
    Infografía

    La esposa del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, eligió un diseño estructurado de Jusef Sánchez, de líneas limpias y elegantes. Su estilismo estuvo a cargo de Eddy Santiago, con maquillaje y peinado de Roanmy Mateo.

    Olfanny Méndez

    Expandir imagen
    Infografía

    También confió en Lucía Pichardo con una chaqueta en crepé doble negro combinada con un pódeseua que definió la cintura en silueta peplum, resaltando estructura y feminidad.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.