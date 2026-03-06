Max Alexander, el niño de 9 años que conquistó la Semana de la Moda de París

Max Alexander en la Semana de la Moda de París. ( FUENTE EXTERNA )

Durante la Paris Fashion Week, todos los ojos se posaron sobre Max Alexander, un niño de apenas nueve años que debutó en la pasarela con una seguridad que dejó a todos sorprendidos.

Vestido con un traje que evocaba la elegancia de un pequeño monarca y con una sonrisa llena de entusiasmo, Max recibió aplausos y ovaciones al presentarse oficialmente como diseñador.

Un talento que empezó a los cinco años

La historia de Max Alexander comenzó mucho antes de su aparición en París. Con apenas cinco años, ya sabía lo que quería ser: diseñador de moda. Su madre, Sherri Madison, entendió rápidamente que su papel sería apoyar ese sueño que su hijo defendía con determinación.

Sin formación académica ni largos años de aprendizaje, Max empezó a crear sus primeros diseños desde casa. Su imaginación se convirtió en su mejor herramienta, demostrando que la edad no es un límite para desarrollarse en la industria de la moda.

A los siete años alcanzó un logro extraordinario al convertirse en el diseñador más joven del mundo según Guinness World Records.

El reconocimiento llegó tras presentar en Denver una colección de alta costura hecha a medida bajo su propia firma, Couture to the Max, nombre con el que también comparte hoy sus creaciones en redes sociales.

Aunque aún está descubriendo muchas de las reglas del competitivo universo de la moda, Max ya forma parte de él gracias a su creatividad, autenticidad y capacidad para disfrutar cada momento del proceso.

Inspiración familiar

Curiosamente, la vocación de Max tiene raíces familiares discretas pero significativas. Su bisabuelo tuvo varias boutiques, dejando una huella en la historia familiar que, años después, parece resurgir en el talento del joven diseñador.

Otro pilar fundamental en su camino ha sido su madre, artista que trabaja con cartón reciclado. Fue ella quien construyó su primer maniquí y fomentó desde temprano su imaginación. Con telas, materiales y mucha libertad creativa, Max comenzó a experimentar mientras encontraba inspiración en elementos simples: la naturaleza, la playa, la arena y las flores.

El talento del joven diseñador no ha pasado desapercibido en el mundo del espectáculo y la moda. Sus creaciones publicadas en Instagram han llamado la atención de figuras como Sharon Stone y Debra Messing.

Además, diseñadores reconocidos como Pamella Roland, Wes Gordon y Isaac Mizrahi han mostrado su apoyo y orientación, animándolo a seguir desarrollando su talento.

Debut en París

En su paso por París, Max demostró que su creatividad también se refleja en su capacidad para dirigir cada detalle de un desfile. Él mismo seleccionó la música, eligió a las modelos y supervisó la presentación completa de su colección.

Los vestidos, llenos de color y movimiento, evocaban flores de primavera y transmitían una sensación de alegría y frescura que conquistó al público.

Lejos de sentirse intimidado por el escenario, Max aseguró que no estaba nervioso. Su mayor emoción era ver su trabajo cobrar vida en la pasarela y comprobar que la audiencia disfrutaba de su arte.

